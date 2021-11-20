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Шедевр, подаривший три очка. Видео гола Маркоса Антонио в ворота Руха

Премьер-лига
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Шедевр, подаривший три очка. Видео гола Маркоса Антонио в ворота Руха

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" добыл непростую победу в игре против "Руха", дважды забив под конец матча. Автором первого гола стал бразилец Маркос Антонио, который классно пробил издали, не оставив шанса Панькиву. Смотрим. Наслаждаемся.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Маркос Антонио
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