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Шедевр, подаривший три очка. Видео гола Маркоса Антонио в ворота Руха
Положил так положил
Фото: Александр Приходько
Донецкий "Шахтер" добыл непростую победу в игре против "Руха", дважды забив под конец матча. Автором первого гола стал бразилец Маркос Антонио, который классно пробил издали, не оставив шанса Панькиву. Смотрим. Наслаждаемся.
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