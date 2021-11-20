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Кучук: Считайте, что U-19 сыграл с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер понимает, что игра была очень сложной

Кучук: Считайте, что U-19 сыграл с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий об игре с "Шахтером" (0:2).

- Что после матча вы сказали игрокам?

– Сказал спасибо.

- "Рух" заслужил на поражение или ничья была бы более заслуженным результатом?

– Немного отойду от вашего вопроса. У "Шахтера" очень сильная команда и исполнители. Но респект, что не вернули мяч, а провели атаку и забили. Все вроде как случайность, но фэйр-плей существует в жизни.

Хотя никаких претензий по игре к "Шахтеру" в атаке. Очень квалифицированная команда и нам было очень тяжело. Даже если кто-то скажет, по какой схеме мы играли, то я оценю это. Даже тренер "Шахтера".

- Какая была установка на игру?

– Попытаться создать один-два момента и забить хотя бы один мяч.

- Сегодня дебютировали три игрока U-19. Как оцените их игру?

– У нас было много игроков U-19 и на замене, и на поле они вышли. Рунич и Притула — они тоже игроки U-19. Сапуга и Роман тоже. Пять футболистов U-19. Считайте, что U-19 сыграл с "Шахтером".

- Что за инцидент произошел с Де Дзерби?

– Я не знаю, итальянские ребята очень агрессивные. Они должны понимать, что с такой командой они должны играть. "Шахтер" очень сильный и качество игроков там очень сильное, – сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
20.11.2021 в 22:09
Руху зачет, а Шахтер слабовато будет.
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