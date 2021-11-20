Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучук: Считайте, что U-19 сыграл с Шахтером
Тренер понимает, что игра была очень сложной
Фото: ФК Рух
Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий об игре с "Шахтером" (0:2).
- Что после матча вы сказали игрокам?
– Сказал спасибо.
- "Рух" заслужил на поражение или ничья была бы более заслуженным результатом?
– Немного отойду от вашего вопроса. У "Шахтера" очень сильная команда и исполнители. Но респект, что не вернули мяч, а провели атаку и забили. Все вроде как случайность, но фэйр-плей существует в жизни.
Хотя никаких претензий по игре к "Шахтеру" в атаке. Очень квалифицированная команда и нам было очень тяжело. Даже если кто-то скажет, по какой схеме мы играли, то я оценю это. Даже тренер "Шахтера".
- Какая была установка на игру?
– Попытаться создать один-два момента и забить хотя бы один мяч.
- Сегодня дебютировали три игрока U-19. Как оцените их игру?
– У нас было много игроков U-19 и на замене, и на поле они вышли. Рунич и Притула — они тоже игроки U-19. Сапуга и Роман тоже. Пять футболистов U-19. Считайте, что U-19 сыграл с "Шахтером".
- Что за инцидент произошел с Де Дзерби?
– Я не знаю, итальянские ребята очень агрессивные. Они должны понимать, что с такой командой они должны играть. "Шахтер" очень сильный и качество игроков там очень сильное, – сказал Кучук.
Популярное сейчас
- Йожеф Сабо о матче Черноморец - Динамо: Это было запланировано, чтобы побольше забить и выйти на первое место
- Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации
- Как не остаться без евровесны. Варианты для Динамо, Шахтера и Зари на предпоследний тур групп
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО