Кучук: Считайте, что U-19 сыграл с Шахтером

Наставник львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий об игре с "Шахтером" (0:2).

- Что после матча вы сказали игрокам?

– Сказал спасибо.

- "Рух" заслужил на поражение или ничья была бы более заслуженным результатом?

– Немного отойду от вашего вопроса. У "Шахтера" очень сильная команда и исполнители. Но респект, что не вернули мяч, а провели атаку и забили. Все вроде как случайность, но фэйр-плей существует в жизни.

Хотя никаких претензий по игре к "Шахтеру" в атаке. Очень квалифицированная команда и нам было очень тяжело. Даже если кто-то скажет, по какой схеме мы играли, то я оценю это. Даже тренер "Шахтера".

- Какая была установка на игру?

– Попытаться создать один-два момента и забить хотя бы один мяч.

- Сегодня дебютировали три игрока U-19. Как оцените их игру?

– У нас было много игроков U-19 и на замене, и на поле они вышли. Рунич и Притула — они тоже игроки U-19. Сапуга и Роман тоже. Пять футболистов U-19. Считайте, что U-19 сыграл с "Шахтером".

- Что за инцидент произошел с Де Дзерби?

– Я не знаю, итальянские ребята очень агрессивные. Они должны понимать, что с такой командой они должны играть. "Шахтер" очень сильный и качество игроков там очень сильное, – сказал Кучук.