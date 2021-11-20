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Ворскла - Мариуполь | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио
Полтавчане уже два матча не побеждают дома
Ворскла Мариуполь онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 21 ноября, в 16:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.
Благодаря потере очков "Зарёй" в субботу полтавчане получили шанс подняться в турнирной таблице на четвертую строчку. Для этого "Ворскле" нужно побеждать в матче с "Мариуполем". Ничья позволит только сравниться по очкам с луганчанами, но не обойти их. Приазовцы в предыдущем туре одержали только вторую победу в текущем чемпионате и остаются на дне таблицы УПЛ.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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