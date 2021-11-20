  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Мариуполь | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Мариуполь | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане уже два матча не побеждают дома

Ворскла - Мариуполь | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Ворскла Мариуполь онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 21 ноября, в 16:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Благодаря потере очков "Зарёй" в субботу полтавчане получили шанс подняться в турнирной таблице на четвертую строчку. Для этого "Ворскле" нужно побеждать в матче с "Мариуполем". Ничья позволит только сравниться по очкам с луганчанами, но не обойти их. Приазовцы в предыдущем туре одержали только вторую победу в текущем чемпионате и остаются на дне таблицы УПЛ.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Крестоносец (Полтава)
20.11.2021 в 21:15
Ворскла и так на 4 месте. Автор не в курсе?
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
20.11.2021 в 21:29
Уже на пятом )
Ответить
+1
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
20.11.2021 в 21:42
Да, но если сыграет вничью, там и останется, а если выиграет то будет на 3. На четвертое никак
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...