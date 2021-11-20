УПЛ. Днепр-1 - Александрия 3:1. Переломный момент

Пятнадцатый тур закрывал первый круг чемпионата Украины 2021/22. "Днепр-1" в предыдущих четырнадцати набрал 28 очков, но против команд из верхней части турнирной таблицы – только одно (ничья с "Ворсклой"). "Александрия", напротив, – это команда, которая не просто не боится авторитетов, а любит играть против них, навязывая свои правила. Так что такого развития событий в отчетном поединке точно не ожидали.

Особенно после гола Бабогло, выведшего "Александрию" вперед. Собственно, лучше матч начал "Днепр-1". Подопечные Игоря Йовичевича, который проводил 80-й матч в УПЛ и получал звание одного из главных гвардейцев среди тренеров-иностранцев нашего чемпионата, двигались по полю очень живо. Фонтанировали эмоциями и энергией. Но без особой остроты. Все было как-то вокруг да около, но без четкости (удары Игнатенко, попытка Довбика расшатать Мельника и т.п.). "Александрия" же забила после первой осмысленной атаки у ворот Кожокару. Стандарт. На подачу от углового флажка отзывались Цуриков и Калюжный, но ни один из них не сумел акцентированно пробить. Иван задел снаряд, сделав неакцентированную передачу на Бабогло на дальнюю штангу, а Владислав пробил, словно искусный нападающий – 0:1.

Как оказалось, "Днепр-1" нуждался в такой психологической встряске. Потому что после этого команда заиграла иначе. К скорости и желанию прибавилась еще и спортивная агрессия. Довбик мог забить после очередной сольной партии, но пробил рикошетом от защитника мимо стойки. Однако достойно ответить сопернику удалось тоже после стандарта. "Александрия" отразилась от подачи углового, но пропустила подключение Дубинчака вторым темпом. Фланговый защитник "Днепра-1" из глубины выскочил на мяч, врываясь в штрафную. Кирюханцев выставил оппоненту шлагбаум в виде высоко приподнятой ноги. Арбитр в поле Коваленко сначала назначил штрафной, но арбитр ВАР Екатерина Монзуль правильно скорректировала решение коллеги – это было в штрафной, а значит – пенальти.

Довбик забил с "точки", а уже через две минуты праздновал дубль. Гости потеряли мяч в центре поля (удачный перехват в активе Игнатенко), Пихаленок мгновенно бросил в прорыв своего нападающего, а недавний герой сборной Украины с удовольствием забил гол, выведший его в единоличные лидеры бомбардирской гонки УПЛ.

Игра полностью перевернулась, но "Днепр-1" не останавливался. Наверное, чувствовал, что игра клеится, а преимущество в счете все еще шаткое. Поэтому третий гол хозяев точно не стал для них неважным – он практически закрыл вопрос о победителе, хотя продолжался только первый тайм. Забил Логинов ударом головой после подачи углового. Всё просто.

Второй тайм был уже не таким насыщенным на события. "Днепр-1" играл по счету, но не так халатно, как в некоторых других поединках при преимуществе в количестве голов. Это позволяло держать соперника на расстоянии. Несколько позиционных атак "Александрия" создала, но без остроты. Разве что удар Рыбалки претендовал на успех, однако Сваток заблокировал.

В "Днепре-1" очередной момент возник у Довбика, но на этот раз Билык справился с выстрелом Артема. Форвард расстроился, потому что упустил хорошую возможность укрепить свои индивидуальные позиции в рейтинге голеадоров. Но на командный успех днепрян этот момент не реализации не повлиял.

В конце игрового времени соперники обменялись болезненными уколами – Спинелли пытался проткнуть мяч мимо Кожокару, а на противоположной стороне поля тот же фокус проворачивал Билл. Еще удар Калюжного отмечаем. Но результат остался тот, что и в первом тайме – 3:1 в пользу "Днепра-1". Это переломный момент для днепрян в противостоянии с "Александрией" – первая в истории победа над этим соперником.

Кто знает, возможно, переломным моментом этот матч станет и в истории противостояния "Днепра-1" с грандами/равными себе соперниками в текущем чемпионате. Если да, то это действительно прорыв.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 3:1

Голы: Артем Довбик 28 (пен.), Артем Довбик 30, Сергей Логинов 41 - Владислав Бабогло 19

СК "Днепр-1": Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Валерий Лучкевич 68), Никита Кравченко, Сергей Логинов (Нелсон Монте 61), Марио Чуже (Билл 61), Невен Джурасек (Франциско Ди Франко 68), Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 82), Даниил Игнатенко

ФК "Александрия": Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Иван Калюжный, Максим Третьяков (Владимир Одарюк 77), Денис Мирошниченко, Игорь Кирюханцев (Олег Кожушко 64), Александр Демченко (Кирилл Дришлюк 46), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Юрий Копина 77), Денис Устименко (Клаудио Спинелли 64)

Предупреждения: Александр Пихалёнок 49, Александр Сваток 59, Алексей Гуцуляк 60 - Сергей Рыбалка 40, Иван Калюжный 45, Денис Мирошниченко 83