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Отличная работа форварда. ВИДЕО, как Довбик вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Артём достиг символической отметки по забитым голам в чемпионате Украины

Отличная работа форварда. ВИДЕО, как Довбик вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
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В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Александрию". Гости забили первыми, но команда Йовичевича смогла переломить ход игры. Сначала Артем Довбик реализовал пенальти, а затем вывел хозяев вперед, реализовав выход один на один с голкипером.

Этот гол стал десятым для Артема в текущем чемпионате. Он вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ, обойдя на один гол Виктора Цыганкова. В общей сложности на счету Довбика уже 21 гол за все годы выступлений в чемпионатах Украины.

Также напомним, что в прошлый вторник Артем забил свой второй мяч за сборную Украины. Его гол закрепил преимущество сине-желтых в противостоянии со сборной Боснии и Герцеговины. Первый мяч он провел в 1/8 финала Евро-2020.

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В статье: ФК Александрия Артем Довбик СК Днепр-1
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