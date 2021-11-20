Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отличная работа форварда. ВИДЕО, как Довбик вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ
Артём достиг символической отметки по забитым голам в чемпионате Украины
фото - СК Дніпро-1
В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Александрию". Гости забили первыми, но команда Йовичевича смогла переломить ход игры. Сначала Артем Довбик реализовал пенальти, а затем вывел хозяев вперед, реализовав выход один на один с голкипером.
Этот гол стал десятым для Артема в текущем чемпионате. Он вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ, обойдя на один гол Виктора Цыганкова. В общей сложности на счету Довбика уже 21 гол за все годы выступлений в чемпионатах Украины.
Также напомним, что в прошлый вторник Артем забил свой второй мяч за сборную Украины. Его гол закрепил преимущество сине-желтых в противостоянии со сборной Боснии и Герцеговины. Первый мяч он провел в 1/8 финала Евро-2020.
Популярное сейчас
- Малиновский забил за Аталанту в ворота Специи. ВИДЕО
- Иванов не назначил пенальти в пользу Зари. Судейский эксперт назвал причину такого решения
- Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова