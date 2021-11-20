Отличная работа форварда. ВИДЕО, как Довбик вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Александрию". Гости забили первыми, но команда Йовичевича смогла переломить ход игры. Сначала Артем Довбик реализовал пенальти, а затем вывел хозяев вперед, реализовав выход один на один с голкипером.

Этот гол стал десятым для Артема в текущем чемпионате. Он вышел в лидеры среди бомбардиров УПЛ, обойдя на один гол Виктора Цыганкова. В общей сложности на счету Довбика уже 21 гол за все годы выступлений в чемпионатах Украины.

Также напомним, что в прошлый вторник Артем забил свой второй мяч за сборную Украины. Его гол закрепил преимущество сине-желтых в противостоянии со сборной Боснии и Герцеговины. Первый мяч он провел в 1/8 финала Евро-2020.