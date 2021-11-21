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Наставник Александрии: Трудно что-то сделать после 1:3, но ребята – молодцы

Премьер-лига
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Не смогла команда отыграться по ходу матча

Наставник Александрии: Трудно что-то сделать после 1:3, но ребята – молодцы

фото - ФК Зоря

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Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Днепра-1":

"– Выигрывали по ходу игры, но, можно сказать, нас надломил 11-метровый и потом быстрый гол. И на стандарте Саша Мельник не доиграл… Трудно 3:1 проигрывать.

– Почему вы заменили Третьякова и Рыбалку, ведь казалось, что от них исходила самая большая опасность?

– Рыбак находился на карточке. А Максима заменили, потому что желали выпустить свежих людей, чтобы прибавить скорость, движение. Вроде и это было – Кожушко и Одарюк вышли неплохо.

– Дубра остался в запасе из-за усталости после матчей сборной?

– Мы решили, что после двух матчей в сборной ему будет тяжело.

– За счет чего собирались спасти матч сегодня?

– За счет правильных действий. Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Понятно, что трудно что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы”, - сказал Гура.

Отметим, что "Александрия" продолжает находиться на шестом месте с 23 очками в активе. Следующий матч "горожане" проведут 29 ноября против "Зари" в Александрии.

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В статье: Юрий Гура Александрия СК Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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