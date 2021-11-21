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Ассистент Де Дзерби: Виновник удаления Роберто – язык
Считает, что он не дал найти точку прикосновения с арбитром.
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Пассанцини
“ – Давиде, поздравляем с победой. Как вы прокомментируете удаление Роберто и как оцените соперника?
– Спасибо. Конечно, мы провели очень сложный матч, но именно такого ожидали. Даже слишком. Было очень тяжело, потому что с первой минуты они играли просто в обороне, в конце концов все ближе и ближе к своим воротам. Было очень сложно найти гол. Я очень ценю, как терпеливо наши ребята играли до конца, не теряли уверенности в себе, выдерживали нашу философию.
В итоге на последних минутах мы забили. Что касается удаления Роберто, я не заметил, что случилось, потому что в тот момент бежал на поле к Маркосу Антонио. Я знаю Роберто очень хорошо, и он всегда уважает всех – и арбитров, и соперников. Может быть, произошло просто какое-то недопонимание и единственный виноватый – язык.
– Как оцениваете состояние игроков, которые вернулись из сборных?
– Как очень хорошее. Несколько сегодня играли, несколько – нет. Я думаю, что физическое состояние у них хорошее, и морально тоже они готовились к этому матчу правильно. Мы очень довольны, как все сыграли.
– “Шахтер” почти весь матч атаковал, используя мелкие передачи, а судьба его решилась благодаря голу с дальней дистанции. Почему до 86-й минуты команда не пользовалась этим элементом?
– Вы все правильно сказали, молодец. Иногда мы, если честно, тоже не знаем почему. Мы могли бы бить издалека больше – должны понимать, что на будущее это может быть хорошим оружием. В перерыве сказали футболистам пробовать больше бить издалека. Когда команды очень закрыты в обороне, очень сложно создать голевые шансы. У нас не было нападающего, который может забить головой. Нам в итоге повезло, что Маркос Антонио забил такой грандиозный гол.
– Справедливо ли то, что арбитр дал желтую тренерскому штабу “Шахтера”?
– Нет, не считаю это справедливым. Я никогда не смог бы сказать, что это справедливо. Как я отметил раньше, самая большая сложность – язык. Иногда то, что мы говорим, может быть непонятно. И когда в процессе общения вы не можете понять друг друга, тот, кто тебя слушает, часто смотрит на твою манеру, на твое поведение. Роберто, как настоящий итальянец, очень эмоционален.
Однако, когда он так делает, это не значит, что он не уважает людей. Я знаю Роберто – он уважает всех. Очень печально, что сегодня он получил красную карточку. Он очень эмоциональный человек, и, возможно, арбитр смотрел больше на это.
– В следующем матче Вы будете главным. Это для Вас дополнительная ответственность? Или будет классно побыть в роли главного тренера?
– Следующий матч – в Лиге чемпионов, и Роберто там будет на месте. Я спокоен, как всегда. Буду постоянно на связи с Роберто и буду выступать там своим характером”, – сказал Поссанцини.
Напомним, что
Отметим, что поздние голы позволили "Шахтеру" вырвать три очка в матче против "Руха" и не отпустить "Динамо" в турнирной таблице. Сейчас "горняки" идут вторыми, уступая "бело-синим" только по разнице забитых-пропущенных на один гол.
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