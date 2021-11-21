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Де Дзерби – тренерскому штабу Руха: Вы должны сменить работу

Премьер-лига
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(1 голосов)

Это итальянская эмоциональность или все-таки наглость?

Де Дзерби – тренерскому штабу Руха: Вы должны сменить работу

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 15-го тура УПЛ "Шахтер" на НСК "Олимпийский" победил "Рух", дважды отличившись в конце матча. Поединок получился очень эмоциональным, а больше всех подтвердил этот факт наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который за свои выходки был удален перед финальным свистком.

Первую желтую специалист получил на 61-й минуте, после чего крикнул в сторону тренерского штаба соперника фразу "Вы должны сменить работу". Неизвестно, знают ли украинские тренеры итальянский, но пока они не прислушались к советам и остались на своем посту.

Перевел фразу итальянский журналист Микеле Кристиелло, который считает, что эти слова были адресованы именно Леониду Кучуку.

Вторую желтую Де Дзерби увидел перед собой после празднования гола Маркоса Антонио на 86-й минуте: наставник бурно праздновал вместе с командой.

Отметим, что из-за удаления итальянский наставник пропустит следующий матч "Шахтера" в УПЛ против "Ингульца", который состоится 28 ноября. Руководить командой будет его ассистент Давиде Пассанцини.

Читайте такжеАссистент Де Дзерби: Виновник удаления Роберто – язык
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В статье: Леонид Кучук Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (33)
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simargl (Чернигов)
21.11.2021 в 11:59
Сменить работу можно в УПЛ можно рекомендовать практически всем и тренерам и игрокам и даже судьям )))
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0
0
Не чесний президент (Полтава)
21.11.2021 в 11:59
"Арахамия" пошел вразнос!))
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
21.11.2021 в 11:54
Прочитал коменты и задал себе вопрос-неужели кому то может нравиться такой футбол.Команда от Кучука была всё время одна назад и ближе.Игра по принципу мы сами не играем но и вам не дадим это не то что хотелось бы видеть.Приоритет завоевания очка не должен затмевать,что на вас ещё и люди смотрят и им это тошно видеть А сейчас в УПЛ целая орда таких автобусостроителей.
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0
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
21.11.2021 в 11:42
Мелкуюптицу и псевдоянки заминусовали. Ну все... пацаны, ждем миллионов от Суркиса.
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+1
0
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witcher_r (Киев)
21.11.2021 в 11:37
Это неуровновешанное существо с Италии ещё кому то,что то будет рассказывать?!!Них..на не достигло в своей тренерской карьере и он что то там мычит?!!
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+1
-3
aleks68
21.11.2021 в 11:47
дырявый долб...б
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:29
А ще Кучук казав, що коли кроти таки заштовхали перший гол, перед цим повинні були віддати м'яча як Фейр-плей. Але це не про Шахтар...
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+2
-3
aleks68
21.11.2021 в 11:50
шавка дырявая всё гавкаешь?лижи суркису молча чмо.и иди ....со своим .....динамо.кучук может рассказывать что хочет.руз не способен даже время тянуть
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0
0
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uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 11:21
А міг би як динамівський коуч вкрасти коня
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:27
Думаєш, це смішно? Хіба для таких олігофренів.
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+1
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 11:30
Шапку цигану вже купили? Бо треба буде щось кидати після 4 місця в групі ЛЧ
0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:32
Треба розуміти, кроти претендують на щось більше, ніж 4е місце у групі з Шерифом?
0
-1
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uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 11:36
Кроти завжди претендують на щось більше. Чи може це диряві вигравали якийсь європейський трофей? Чи може це кроти в четвертому десятку в рейтингу клубів? Найкращий тренер в історії дирявих і той від кротів
+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:40
Динамо виграло 3 єврокубки, тричі грало в півфіналі КЧ та ЛЧ. Смоктар же купив раз кубок УЄФА і вже сам себе коронував.
0
-2
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uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 11:46
Ти ще згадай олімпіаду 1912 року До дупи ті півфінали завдяки договорнякам і гравцям з усього союзу. Без такого допінгу динамо нічого не показало, скандал із шубами то не трофей
+1
0
avatar
Американец 2000
21.11.2021 в 11:15
Кучук - редкое говнистое создание ((((( Самый противный тренер в чемпионате (((( Стоит машет руками как чумак , что то там колдует (((( Зрелище противнишее ((((( Де Дзерби кажется первый тренер который сказал этому упырю правду , что он г - вно (((((
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+3
-8
DK с 6 лет (Киев)
21.11.2021 в 11:30
Ты фамилии перепутал. Все то же, но про Де Дзерби.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:30
Кучук на відміну від юродивої Зєбри, порядна та культурна людина. І як фахівець не гірший.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2021 в 11:12
А мне нравится Де Дзерби! Все у него получится!
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+2
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:25
Звичайно все получиться. Займе почесне 4е місце в групі.
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+4
-1
KadimXa (Харьков)
21.11.2021 в 11:10
После просера от шерифа с таким составом,ты тоже должен был идти улицы мести. Зебра точно не футбольный тренер.
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+9
-3
avatar
Американец 2000
21.11.2021 в 11:16
Участок подмёл уже свой ? А , дворник ???
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+1
-6
football_soccer (Украина)
21.11.2021 в 11:08
у типка состав на 100 миллионов, а он из штанов выпрыгивает после того, как еле-еле за 7 минут до конца успели забить победный против команды собранной из свободных агентов... такие команды "ученики Гвардиолы" должны обыгрывать с двухзначной разницей в счете, как это делает Аякс в чемпе Нидерландов
Ответить
+5
-2
avatar
Американец 2000
21.11.2021 в 11:10
Когда команда противника борется за миллион долларов от Суркиса - и ложится костьми - очень тяжело их обыграть (((((((
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+2
-7
football_soccer (Украина)
21.11.2021 в 11:13
Шериф тоже их обыграл благодаря миллиону от Суркиса? ))
+8
-2
енгельс гассанович (Тернопіль)
21.11.2021 в 11:07
Заради справедливості, треба сказати, що жонглювання м'ячем від Кучука, було явно провокацією.
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2021 в 11:06
Этот Кучук хам не лучше! Ничего такого вообще не вижу, можно подумать это хороший тренер молдовашка?!
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+1
-6
FCZK-1922 (Кировоград)
21.11.2021 в 10:56
Чудак оторван от реальности, типа такой выдающийся тренер приехал в какой то там УПЛ, а тут физруки ( по его мнению) смеют пытатся очки отбирать у ясного солнышка. На моей памяти такого поведения себе ни кто не позволял, хотя в Украине работали куда более именитые тренеры ( а этот вообще покамисть ноль, что он выиграл?).
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+10
-1
Pianist (Киев)
21.11.2021 в 11:04
Все правильно. Угнетенная душа, возвысившись, начинает угнетать других. Отвратительно это, конечно.
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+2
0
Pianist (Киев)
21.11.2021 в 10:49
Просто он считает, что он - гений - приехал в страну третьего мира показать нам, бомжам, мастер-класс. А тут, видите ли какой-то Рух и украинские дурачки его чуть не взули… Как же это недостойно, несерьёзно и вообще - не эт слов.
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 10:40
Це бидлуватість та типове хамство крота. Мєнталітєт під наперсточника.
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+7
-1
Pianist (Киев)
21.11.2021 в 10:51
При всей моей нелюбви к донецкому хамству, Шахтёру и тд - такого себе никогда никто не позволял. Поэтому все же тут вопрос не в том, что он «крот», а в том, что он просто такой гнилой и недостойный человек. А Шахтёр тут не причём. Ведь другие себя так не ведут!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 11:26
Та на жаль вели, просто не в такій ізвращьонной формі.
+1
-1


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