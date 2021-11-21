Де Дзерби – тренерскому штабу Руха: Вы должны сменить работу

В рамках 15-го тура УПЛ "Шахтер" на НСК "Олимпийский" победил "Рух", дважды отличившись в конце матча. Поединок получился очень эмоциональным, а больше всех подтвердил этот факт наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который за свои выходки был удален перед финальным свистком.

Первую желтую специалист получил на 61-й минуте, после чего крикнул в сторону тренерского штаба соперника фразу "Вы должны сменить работу". Неизвестно, знают ли украинские тренеры итальянский, но пока они не прислушались к советам и остались на своем посту.

Перевел фразу итальянский журналист Микеле Кристиелло, который считает, что эти слова были адресованы именно Леониду Кучуку.

Вторую желтую Де Дзерби увидел перед собой после празднования гола Маркоса Антонио на 86-й минуте: наставник бурно праздновал вместе с командой.

Отметим, что из-за удаления итальянский наставник пропустит следующий матч "Шахтера" в УПЛ против "Ингульца", который состоится 28 ноября. Руководить командой будет его ассистент Давиде Пассанцини.