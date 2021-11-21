Верес - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Недавние выпускники Первой лиги встречаются на экваторе сезона. "Верес" и "Металлист 1925" неплохо провели первую часть сезона, сумев закрепиться в середине таблицы. Да, ни о каких еврокубках мечтать не приходится, но и зона вылета достаточно далеко. А потому, ровенчане и харьковчане могут занести себе в актив прошедшие месяцы.

Какая задача у коллективов до конца года? Удержаться на своих позициях. Победа в игре против равных себе вполне может помочь сделать. С другой стороны, велик риск ничьи, после которой каждый останется при своем.

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Смотрите матч 15-го тура УПЛ в понедельник, 22-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Верес" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Металлист 1925" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Верес" - "Металлист 1925".