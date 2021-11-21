Ильющенков: Сработала ставка на быстрый гол

Голкипер "Львова" Александр Ильющенков прокомментировал победу своей команды в матче против "Зари":

“С кем бы мы ни играли, в каждом матче настраиваемся только на победу. В этот раз сработала ставка на быстрый гол , что заставило луганчан рисковать, обнажать тылы и у львовян появлялось оперативное пространство.

На мой взгляд, мы наиграли на победу, четко выполнив тренерскую установку. Даже когда в конце поединка гости большие силы бросили вперед, у нас тоже были возможности забить. Это именно тот случай, когда "Львов" был сильнее команды", - сказал Ильющенков.