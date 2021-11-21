  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ильющенков: Сработала ставка на быстрый гол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ильющенков: Сработала ставка на быстрый гол

Премьер-лига
(1 голосов)

"Львы" додержали победу до конца

Ильющенков: Сработала ставка на быстрый гол

Новина українською

Голкипер "Львова" Александр Ильющенков прокомментировал победу своей команды в матче против "Зари":

“С кем бы мы ни играли, в каждом матче настраиваемся только на победу. В этот раз сработала ставка на быстрый гол, что заставило луганчан рисковать, обнажать тылы и у львовян появлялось оперативное пространство.

На мой взгляд, мы наиграли на победу, четко выполнив тренерскую установку. Даже когда в конце поединка гости большие силы бросили вперед, у нас тоже были возможности забить. Это именно тот случай, когда "Львов" был сильнее команды", - сказал Ильющенков.

Отметим, что "Львов" только второй раз в своей истории переиграл "Зарю". Сейчас "львы" занимают 11 место в УПЛ, имея 13 очков в активе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Ильющенков Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...