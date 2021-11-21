Бондарь: Трудно, когда 11 игроков Руха находятся в собственной штрафной

Центральный защитник донецкого "Шахтера" прокомментировал победу "горняков" в матче против "Руха":

“ – Насколько стрессовый был матч?

– Встречаясь с такими командами, надо выходить и решать игру еще в первом тайме. Мы сами создали себе проблему, а уже в конце забили два мяча – это стресс и переживания. “Шахтер” всегда хочет и будет находиться на первом месте. Повторюсь, в поединках с такими соперниками надо забивать еще в первом тайме – потом игра будет идти легче. Матч выдался тяжелый именно из-за того, что не удалось забить в первой части встречи.

– Благодаря чему "Рух" показался очень крепким оппонентом для “Шахтера”?

– Из-за того, что нам не удалось забить. Трудно, когда одиннадцать человек находятся в собственной штрафной, но если им нравится играть в такой футбол, это их право, их тактика. Таким командам надо забивать гол, и тогда их будет пять-шесть за матч. Надо решать свои моменты, больше создавать и бить по воротам. Думаю, забили бы раньше, было бы легче.

– Какой отрезок стал ключевым?

– Момент с первым забитым мячом. После пропущенного гола “Рух” открылся, и мы сразу же забили второй. Затем стало легче, мы выдохнули и выиграли.

– Как настроение накануне матча Лиги чемпионов с “Интером” после такой непростой победы?

– Настрой хороший. Команда побеждает, мы взяли три очка, а перед этим показали очень качественную игру с “Реалом”. У нас есть еще пять игр, мы постараемся и сделаем все возможное, чтобы набрать в них пятнадцать очков”, - сказал Бондарь.