Езерский: Де Дзерби – молодец. Он не боится доверять молодежи

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал, готов ли "Шахтер" к "Интеру", а также склонность наставника "горняков" Роберто Де Дзерби доверять молодежи:

“ — После игр сборных, в которые “Шахтер” делегировал почти 10 своих футболистов, главным было вместе потренироваться, снова почувствовать друг друга. Тем не менее, еще не скоро будет так, что наш чемпионат по своему уровню будет приближен к Лиге чемпионов. В УПЛ “Шахтер” больше думает, как вскрыть оборону противника, а в еврокубках нужно очень много внимания уделять обороне. И все же, класс большинства футболистов донецкой команды позволяет, порой, на равных играть с лучшими клубами Европы. Тем более что Лига чемпионов — это витрина, поэтому априори там стараешься выложиться больше, чем на 100%.

— Де Дзерби все чаще доверяет Михаилу Мудрыку. Полузащитник громко стучится в дверь основы или это пока для ротация, учитывая легионерский крен горняков?

— Де Дзерби — молодец, несмотря на то, что перед тренером стоят максимальные задачи во всех турнирах, в которых участвует “Шахтер”, он не боится доверять молодежи. Не исключением является и Мудрык, про талант которого мы знаем. Здесь очень важно, как сможет этот полузащитник влиться в командные действия команды. Сейчас как раз и проходит этот период. Поэтому все зависит только от самого футболиста. Пока у Михаила это получается…

— В среду “Шахтеру” в выездном матче с “Интером” нужно только побеждать, иначе о весенней части еврокубков можно будет забыть. Реально ли это?

— Для чего тогда выходить в групповой раунд Лиги чемпионов? Мы уже не раз видели, как в ключевые моменты “Шахтер” выдавал классные матчи. Поэтому хочется верить в то, что судьба “горняков” будет решаться в последнем туре нынешней Лиги чемпионов”, - сказал Езерский.