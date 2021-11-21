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Затолкал. ВИДЕО, как Селезнев впервые за 5 лет забил в УПЛ не с пенальти

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Это наконец-то случилось!

Затолкал. ВИДЕО, как Селезнев впервые за 5 лет забил в УПЛ не с пенальти

Фото: ФК Минай

Новина українською

В рамках 15-го тура УПЛ "Минай" в Ужгороде принимает "Ингулец". На 28-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Ковалев, однако уже через 11 минут Евгений Селезнев сравнял счет в матче после добивания.

Это первый гол нападающего в УПЛ с июля 2016 года не с пенальти. Тогда Евгений отличился головой за "Шахтер" в поединке против "Черноморца".

Отметим, что это также дебютный гол Селезнева за “Минай”. В общей сложности он провел уже за закарпатцев 12 матчей.

Напомним, что сейчас нападающий располагается на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ со 117-ю голами, уступая шесть мячей Сергею Реброву и Максиму Шацких.

После первого тайма счет в матче "Минай" – "Ингулец" 2:1 в пользу хозяев. Следить за ходом второй половины встречи можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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В статье: Евгений Селезнев Минай
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Комментарии (14)
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дома лучше) (Буда)
21.11.2021 в 15:36
Селя такой неповоротливый)) а ведь ровесник Криша..
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0
0
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vadooo (Слатино)
21.11.2021 в 15:34
Как-то не любят здесь Поильца !
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+2
0
дома лучше) (Буда)
21.11.2021 в 15:36
та ему поуй на тех кто не любит
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0
-2
Thiirane2 (Днепр)
21.11.2021 в 15:19
До пенсии нужно забить 123. А потом, если старика будут приносить в штрафную соперника и усаживать там рано или поздно срикошетит в ворота. Главное инфаркт на радостях не получить.
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
21.11.2021 в 15:19
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+1
0
androma (Вересневе)
21.11.2021 в 15:18
О, Селезньова замінили. Зараз буде пеналь бить Минай . Народна прикмета
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+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
21.11.2021 в 15:14
С такими темпами ещё года 4 нужно играть, чтобы стать лучшим бомбардиром. А там глядишь Гладкий первым станет лучшим бомбардиром упл, и Селе придется до старости играть...
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+5
-1
androma (Вересневе)
21.11.2021 в 15:22
За 5 лет Довбык станет рекордсменом. Если не уйдет в Европу
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+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
21.11.2021 в 15:44
Ой, я вас прошу, Бєлік і Воробей забивали по 21 голи в ЧУ за сезон, Девіч - 19, Гладкий забивав 17, виходячи фактично лише на заміни. Довбик зараз забиває на рівні з Циганковим фактично... Так, молодець, але ще треба рости...
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.11.2021 в 15:07
Приблизно з півтора метри, з другої спроби... таке і в 60 років треба забивати, причому не обов'язково бути проф. гравцем.
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
21.11.2021 в 14:58
Не пройшло і півроку... В запой піде по цьому поводу?))
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+5
-1
Wille_kiev (Украина)
21.11.2021 в 14:57
Какой же он всё таки деревянный...
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+6
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 14:53
Не нападаючий, а голодаючий
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+6
-1
дома лучше) (Буда)
21.11.2021 в 15:37
не патриот а домосед
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0
-1


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