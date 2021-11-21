Затолкал. ВИДЕО, как Селезнев впервые за 5 лет забил в УПЛ не с пенальти

В рамках 15-го тура УПЛ "Минай" в Ужгороде принимает "Ингулец". На 28-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Ковалев, однако уже через 11 минут Евгений Селезнев сравнял счет в матче после добивания.

Это первый гол нападающего в УПЛ с июля 2016 года не с пенальти. Тогда Евгений отличился головой за "Шахтер" в поединке против "Черноморца".

Отметим, что это также дебютный гол Селезнева за “Минай”. В общей сложности он провел уже за закарпатцев 12 матчей.

Напомним, что сейчас нападающий располагается на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ со 117-ю голами, уступая шесть мячей Сергею Реброву и Максиму Шацких.