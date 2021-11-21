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Затолкал. ВИДЕО, как Селезнев впервые за 5 лет забил в УПЛ не с пенальти
Это наконец-то случилось!
Фото: ФК Минай
В рамках 15-го тура УПЛ "Минай" в Ужгороде принимает "Ингулец". На 28-й минуте счет открыл защитник гостей Максим Ковалев, однако уже через 11 минут Евгений Селезнев сравнял счет в матче после добивания.
Это первый гол нападающего в УПЛ с июля 2016 года не с пенальти. Тогда Евгений отличился головой за "Шахтер" в поединке против "Черноморца".
Отметим, что это также дебютный гол Селезнева за “Минай”. В общей сложности он провел уже за закарпатцев 12 матчей.
Напомним, что сейчас нападающий располагается на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ со 117-ю голами, уступая шесть мячей Сергею Реброву и Максиму Шацких.
После первого тайма счет в матче "Минай" – "Ингулец" 2:1 в пользу хозяев. Следить за ходом второй половины встречи можно в
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