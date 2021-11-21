Упорная заруба с голом Селезнёва. Минай - Ингулец 2:2

Игорь Леонов на второй главный матч текущего сезона потерял сразу пятерых: помимо дисквалифицированных Ахмедзаде, Кныша, Кулиева и Матича на поле не смог выйти Мякушко из-за травмы - все из перечисленных вполне могли выйти в старте. Были свои потери и у гостей: Салем, Мельничук и, что намного важнее, Ситало попали в клубный лазарет, поэтому могли следить за поединком только со стороны.

"Минай" сегодня решил играть первым номером и создал первый опасный момент в игре: Горин здорово замыкал подачу от флажка на углу поля, но Гальчук спас петровчан. Затем классный прострел справа не замкнул Селезнёв. В тот момент казалось, что для легендарного бомбардира это уже привычно. Но на этом эпизоде выключать матч не следовало.

После интенсивного начала поединок постепенно начал терять свою резвость. А затем внезапно забил "Ингулец". Гол пришёл со стандарта: подачу на ближнюю стойку кто-то из гостей продлил дальше, Горин скинул на ногу Ковалёву, а тот вложил всю злость в последние неудачные результаты. Это был первый за 644 минуты гол петровчан с игры в чемпионате.

После результативного удара "Ингулец" себя начал чувствовать увереннее, а "Минай" продолжал пытаться. Это было больше похоже на страдания, но по-другому команда, похоже, не может.

И, знаете, старания принесли результат. Хоть гол получился таким же сумбурным, как и игра хозяев в целом: Билоног на дальней штанге подачу справа трансформировал в мощный удар в штангу, Селезнёв с подбора попал в защитника, но со второй попытки он же уже попал в створ.

До свистка на перерыв оставалось пять плюс одна компенсированная минута. И "Минаю" этого времени хватило, чтобы забить ещё раз: снова после стандарта (а как ещё забивать аутсайдерам): Хахлёв выполнил подачу с углового, Селезнёв не допрыгнул, но у него за спиной удачно оказался Горин.

После перерыва уже "Ингулец" взялся вершить свою судьбу. Отличный шанс сравнять счёт был у Ковалёва, который со штрафного метров с 30-ти стрелял под перекладину - Кучер в великолепном прыжке справился. Дальше Полегенько остро простреливал справа, мяч долетел до Козака, а тот в створ из выгодной позиции не попал. Дальше уже сам Полегенько замыкал диагональ, но удар заблокировал Синегуб. И только затем получилось забить. Как в голе Селезнёва хозяевам дважды повезло с удачным отскоком, так и здесь мяч после касания от Плохотнюка по шикарной траектории перелетел вратаря "Миная", залетев ему за шиворот.

Анализировать матчи аутсайдеров тяжело. Многое завязано на случайности. Оба соперника наиграли на привычный для себя в очных встречах результат: ничью. Все старались, но победа в такой игре вряд ли была бы справедлива.

Матч порадовал, как и хотелось, драмой: развитием событий, первый за пять лет гол Селезнёва в УПЛ не с пенальти, а для "Ингульца" важно ещё и возвращение Лупашко, который сыграл впервые в 2021-м. Обе стороны могут быть удовлетворены, что ушли от поражения, но недовольны, что не удержали победу. О качестве игры говорить смысла нет. И вы сами понимаете, почему.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Юрий Суряк (Львів), Михаил Юхименко (Луцк)

ФК Минай - Ингулец 2:2

Голы: Евгений Селезнев 40, Олег Горин 45+1 - Максим Ковалёв 28, Михаил Плохотнюк 80

ФК Минай: Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Дмитрий Билоног (Эдвард Кобак 77), Евгений Селезнев (Олег Вишневский 57), Андрей Семенко, Михаил Месхи, Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев, Богдан Коваленко (Антон Байдал 77), Олег Синегуб

Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Павел Полегенько, Александр Козак (Владислав Шарай 63), Младен Бартулович (Владислав Лупашко 46), Андрей Коробенко (Илья Коваленко 46), Евгений Опанасенко (Иван Головкин 83), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Майкл Гопей (Михаил Плохотнюк 63)

Предупреждения: Александр Петрусенко 64, Михаил Месхи 74, Михаил Месхи 90+3 - Андрей Коробенко 12, Младен Бартулович 16, Майкл Гопей 41

Удаления: Михаил Месхи 90+3