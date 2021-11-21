Селезнев: Говорили, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду Ингульцу?

Евгений Селезнев поделился мыслями после результативной ничьи с "Ингульцом" в матче 15-го тура УПЛ, а также прокомментировал свой дебютный гол за "Минай" .

– На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол.

- Но за себя рад?

– За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду "Ингульцу"? Это ложка меда в бочке дегтя.

- Это вы о словах Поворознюка?

– Я не буду называть фамилий.

- Вы радостоно праздновали...

– Потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил.

- Кому посвятили гол?

– Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер.

- Дальше будете продолжать в таком темпе?

– Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч посмотрим, в какой форме я буду, – рассказал Селезнев.