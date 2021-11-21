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Селезнев: Говорили, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду Ингульцу?
Форвард прокомментировал исход игры с "Ингульцом"
Фото: ФК Минай
Евгений Селезнев поделился мыслями после
– На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол.
- Но за себя рад?
– За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду "Ингульцу"? Это ложка меда в бочке дегтя.
- Это вы о словах Поворознюка?
– Я не буду называть фамилий.
- Вы радостоно праздновали...
– Потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил.
- Кому посвятили гол?
– Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер.
- Дальше будете продолжать в таком темпе?
– Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч посмотрим, в какой форме я буду, – рассказал Селезнев.
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