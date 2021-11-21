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Селезнев: Говорили, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду Ингульцу?

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард прокомментировал исход игры с "Ингульцом"

Селезнев: Говорили, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду Ингульцу?

Фото: ФК Минай

Новина українською

Евгений Селезнев поделился мыслями после результативной ничьи с "Ингульцом" в матче 15-го тура УПЛ, а также прокомментировал свой дебютный гол за "Минай".

– На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол.

- Но за себя рад?

– За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду "Ингульцу"? Это ложка меда в бочке дегтя.

- Это вы о словах Поворознюка?

– Я не буду называть фамилий.

- Вы радостоно праздновали...

– Потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил.

- Кому посвятили гол?

– Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер.

- Дальше будете продолжать в таком темпе?

– Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча. На следующий матч посмотрим, в какой форме я буду, – рассказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Комментарии (12)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
21.11.2021 в 17:29
Но уже не с пеналя..прогресс..потроллил недоброжелателей
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0
0
kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 17:25
Ты такой же футболист как Ингулец гранд.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.11.2021 в 17:18
Так він ще й петросян, окрім того, що кормілєц, поілєц, ватнік, боксер... щоправда, рівень гумору десь на рівні його нинішнього футболу.
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0
-3
Vit@lik (Чернігів)
21.11.2021 в 17:18
Скромніше треба бути. Повчився б у Ярмоли.
Ответить
0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
21.11.2021 в 17:17
Протів логікі нє папрьош.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
21.11.2021 в 17:18
нє папйош
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 17:15
Раньше каким-то Наполи забивал а сейчас грандам-Ингульцам...
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
21.11.2021 в 17:13
Через 12 матчів ще один заб'є.
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0
-2
avatar
Prideman (Lviv)
21.11.2021 в 17:07
Якщо Інгулець гранд, то я марсіанин
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+1
-1
Мирон (Львів)
21.11.2021 в 17:06
Да, Інгелець конєшно гранд...
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+3
0
Дрюон (Одесса)
21.11.2021 в 16:57
Женя, рекорды устанавливают. А ты к рекорду "ковыляешь"...
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
21.11.2021 в 17:07
Это точно.
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+2
-1


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