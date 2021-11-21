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Маркос Антонио: Мяч в ворота Руха - лучший мой гол за Шахтер

Премьер-лига
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Бразилец подвел итоги победы над львовянами

Маркос Антонио: Мяч в ворота Руха - лучший мой гол за Шахтер

Фото: Александр Приходько

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу над "Рухом" в матче 15-го тура УПЛ, а также поделился мыслями насчет предстоящего поединка ЛЧ против миланского "Интера".

– Счастливы победить. Игра была очень сложной, соперник действовал закрыто и не давал свободных зон. Уверен, это мой наилучший гол в "Шахтере", доволен таким завершением атаки. Также рад, что смог помочь команде.

– Знали до поединка, что "Рух" будет играть в закрытый футбол? Что шло не так до первого гола?

– Действительно, почти каждый соперник в чемпионате закрывается против нас в обороне, потому игра была сложной и не удавалось отличиться до 86-й минуты. Хорошо, что в конце сумели забить два столь важных мяча.

– Во втором тайме было много стычек и эмоций. Что послужило тому причиной?

– Это составляющие игры. Такое бывает, все нормально. Идем к своей цели.

– Команда одержала победу за счет характера. Теперь в хорошем настроении подходите к "Интеру"?

– С первых минут хотели забить, но не получалось. В этом есть заслуга "Руха", который перекрывал зоны и закрывался в обороне. Счастливы, что забили два мяча и победили. Впереди большой вызов и важный поединок. Будем усердно работать, чтобы добиться желанной победы в противостоянии с "Интером", – рассказал бразилец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Маркос Антонио
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Источник:
ФК "Шахтер"

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