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Маркос Антонио: Мяч в ворота Руха - лучший мой гол за Шахтер
Бразилец подвел итоги победы над львовянами
Фото: Александр Приходько
Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал
– Счастливы победить. Игра была очень сложной, соперник действовал закрыто и не давал свободных зон. Уверен, это
– Знали до поединка, что "Рух" будет играть в закрытый футбол? Что шло не так до первого гола?
– Действительно, почти каждый соперник в чемпионате закрывается против нас в обороне, потому игра была сложной и не удавалось отличиться до 86-й минуты. Хорошо, что в конце сумели забить два столь важных мяча.
– Во втором тайме было много стычек и эмоций. Что послужило тому причиной?
– Это составляющие игры. Такое бывает, все нормально. Идем к своей цели.
– Команда одержала победу за счет характера. Теперь в хорошем настроении подходите к "Интеру"?
– С первых минут хотели забить, но не получалось. В этом есть заслуга "Руха", который перекрывал зоны и закрывался в обороне. Счастливы, что забили два мяча и победили. Впереди большой вызов и важный поединок. Будем усердно работать, чтобы добиться желанной победы в противостоянии с "Интером", – рассказал бразилец.
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