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Тете: Поединок с Рухом очень сложный. Соперник закрывался в обороне
Бразилец поделился мыслями насчет игры против львовян
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Вингер донецкого "Шахтера" Тете прокомментировал
– Очень сложный поединок. Соперник закрывался в обороне, было трудно ее вскрыть. Но в итоге нам удалось забить дважды и победить.
– "Рух" защищался всеми силами, именно поэтому так долго держался ничейный счет и "Шахтеру" не удавалось реализовать свои моменты?
– Мы создавали огромное число моментов, но немного не хватало. В любом случае провели хороший матч и добились важнейшей победы – это самое главное.
– Какие тактические изменения внес тренерский штаб в перерыве? Что Роберто Де Дзерби так эмоционально подсказывал во втором тайме и пытался донести?
– Мистер дал несколько советов: идти выше, быть храбрее. Чтобы забить гол, нужно было смещаться выше в атаку, и нам это удалось.
– После матча ты подарил мяч и свою футболку болельщикам. Твоя инициатива?
– Да. Болельщики заслуживают подобного, для них это очень важно. Счастлив, что могу порадовать кого-то.
– Удалось заработать три очка и продлить победную серию. Теперь с положительными эмоциями поедете на матч Лиги чемпионов с "Интером"?
– Несомненно. Это также наша цель – побеждать в каждом поединке. В хорошем настроении отправимся на встречу с "Интером". Еще ничего не потеряно, будем стараться бороться дальше, – рассказал бразилец.
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