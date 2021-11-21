Тете: Поединок с Рухом очень сложный. Соперник закрывался в обороне

Вингер донецкого "Шахтера" Тете прокомментировал победу над львовским "Рухом" в рамках 15-го тура УПЛ. В этом поединке бразилец забил второй мяч "горняков".

– Очень сложный поединок. Соперник закрывался в обороне, было трудно ее вскрыть. Но в итоге нам удалось забить дважды и победить.

– "Рух" защищался всеми силами, именно поэтому так долго держался ничейный счет и "Шахтеру" не удавалось реализовать свои моменты?

– Мы создавали огромное число моментов, но немного не хватало. В любом случае провели хороший матч и добились важнейшей победы – это самое главное.

– Какие тактические изменения внес тренерский штаб в перерыве? Что Роберто Де Дзерби так эмоционально подсказывал во втором тайме и пытался донести?

– Мистер дал несколько советов: идти выше, быть храбрее. Чтобы забить гол, нужно было смещаться выше в атаку, и нам это удалось.

– После матча ты подарил мяч и свою футболку болельщикам. Твоя инициатива?

– Да. Болельщики заслуживают подобного, для них это очень важно. Счастлив, что могу порадовать кого-то.

– Удалось заработать три очка и продлить победную серию. Теперь с положительными эмоциями поедете на матч Лиги чемпионов с "Интером"?

– Несомненно. Это также наша цель – побеждать в каждом поединке. В хорошем настроении отправимся на встречу с "Интером". Еще ничего не потеряно, будем стараться бороться дальше, – рассказал бразилец.