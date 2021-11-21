Ворскла - Мариуполь 5:1. Оливье Тилль - гарантия качества

Перед самой международной паузой полтавская "Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в сезоне. Но, как мы писали в анонсе, сейчас это не имело особого значения. "Зелено-белые" позиционируют себя клубом с амбициями, а потому свой уровень нужно показывать каждую неделю. Ведь только в играх против андердогов ты доказываешь класс. В это воскресенье в гости к "Ворскле" прибыл один из аутсайдеров сезона - "Мариуполь". От команды Максимова ждали одного - победы, но это не означает, что "приазовцы" должны были сдаться досрочно.

До международного перерыва "Мариуполь" обыграл "Минай", прервав серию из пяти поражений кряду. Последнее место покинуть не удалось, но к конкурентам команда приблизилась вплотную. Еще немного - и прощай зона вылета, здравствуй переходные матчи. Но для этого нужно было побеждать сегодня. Побеждать мотивированную "Ворсклу", которая хотела воспользоваться осечкой конкурента ("Заря" проиграла в 15-м туре). Стоит отдать гостям должное - первый тайм они провели неплохо. В атаку бежали задорно, моменты раз через раз создавали и могли рассчитывать на большее, чем на 0:2 в раздевалку. Но Стасюк и Микитишин моментами не воспользовались, а Тилль это сделал.

Оливье продолжает сиять. В игре против "Динамо" он оформил 1+1, а сегодня сделал дубль. Сначала хавбек вколотил мяч в сетку после передачи Пуцлина, далее воспользовался ошибкой вратаря соперника, которого запрессинговал Степанюк. Во втором эпизоде Тилль подобрал мяч на линии штрафной, сблизился и хладнокровно пробил в дальний. Уже в компенсированное время люксембуржец мог оформлять хет-трик, но не попал в створ из выгодной позиции. По сути, эти три момента - все, что создали хозяева до перерыва. Два из трех - реализация на высшем уровне, а значит, к ним вопросов быть не должно. Вели в счете они по делу, несмотря на, повторимся, неплохую игру соперника.

Вторая половина началась с нескольких убойных моментов полтавчан. Чудеса реакции демонстрировал Турбаевский после удара Кане, который из выгодной позиции расстреливал соперника. Последующий эпизод завершал уже Якубу, но ударил немного выше. "Мариуполь" ответил неудачным выпадом от Вьюнника и удалением в своем составе. Петерман должен был усилить гостей, но вместо этого проспал забегание Кане. Хавбек был вынужден фолить вблизи штрафной, что арбитр расценил, как фол последней надежды - красная. Закрываем игру? Как бы не так. "Приазовцы" нашли силы на контратаку - Мишнев шикарно перевел сферу на левый фланг, где её принял Топалов. Воспользовавшись ошибкой Пердуты, вингер сблизился и направил мяч между ног Ризныку - 2:1. Интрига жива, подумали мы все на секунду.

Но нет, интрига не жива, что очень скоро доказал Тилль. Если до перерыва полузащитник забил дважды, то после - дважды ассистировал. Сначала он одной передачей вывел на ударную позицию Пешича, которому нужно точно пробить в угол. Далее Тилль точно подал стандарт, после которого первый гол за полтавчан забил Тамм. 4:1 - и это еще не все. Последний точный удар случился без участия Оливье, но от этого он был не менее красивым. Степанюк шикарно пробил со стандарта, заставив капитулировать Турбаевского. Руслан давненько не забивал и сегодня наконец-то снял проклятие. Разгром. Спектакль имени Оливье Тилля, который принял участие в четырех голах своего коллектива. "Ворскла" нашла бриллиант, параллельно с этим показав командные силу и характер. Это точно претендент на бронзу.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Дмитрий Козорезов (Одесская область)

Ворскла - ФК Мариуполь 5:1

Голы: Оливье Тилль 16, Оливье Тилль 22, Иван Пешич 66, Йоонас Тамм 79 - Дмитрий Топалов 61

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Артем Челядин 69), Оливье Тилль, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел (Иван Пешич 30)

ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Максим Чех (Михаил Хромей 78), Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 78), Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук, Богдан Вьюнник (Денис Свитюха 58), Денис Шостак (Никита Петерман 58), Марк Мампасси (Станислав Микицей 78), Петар Босанчич, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

Предупреждение: Станислав Микицей 84

Удаление: Никита Петерман 60