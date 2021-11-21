Полевой: Днепр-1 создали, чтобы в городе оставался футбол

Экс-защитник "Днепра-1" Владимир Полевой дал комментарий о выступлениях своей бывшей команды:

- "Днепр-1" – это продолжение "Днепра" или нет?

– Это новосозданный клуб, чтобы в городе оставался футбол. Я считаю, что на тот момент это правильное решение было. Фанатов я критиковать не могу, потому что у них свое видение этой ситуации.

- Помнишь, как фаны избили прямо на матче президента "Днепра-1" – Березу?

– Конечно, видели эту ситуацию. Неприятные ощущения были. Отнеслись к этому отрицательно. Рукоприкладство последняя стадия, которая должна быть. Все можно решить в разговоре, обычном диалоге, – сказал Полевой.