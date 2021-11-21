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Полевой: Днепр-1 создали, чтобы в городе оставался футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист рассказал о команде

Полевой: Днепр-1 создали, чтобы в городе оставался футбол

ФК Днепр-1/Автор неизвестный

Новина українською

Экс-защитник "Днепра-1" Владимир Полевой дал комментарий о выступлениях своей бывшей команды:

- "Днепр-1" – это продолжение "Днепра" или нет?

– Это новосозданный клуб, чтобы в городе оставался футбол. Я считаю, что на тот момент это правильное решение было. Фанатов я критиковать не могу, потому что у них свое видение этой ситуации.

- Помнишь, как фаны избили прямо на матче президента "Днепра-1" – Березу?

– Конечно, видели эту ситуацию. Неприятные ощущения были. Отнеслись к этому отрицательно. Рукоприкладство последняя стадия, которая должна быть. Все можно решить в разговоре, обычном диалоге, – сказал Полевой.

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В статье: Владимир Полевой СК Днепр-1 Металлург (Запорожье)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.11.2021 в 20:35
многие болельщики канувшего ФК "Днепр" считают, что лучше никакой команды, чем "Днепр-1". Т.е. пусть от города Днепр в УПЛ не будет команды... Странно...
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0
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xapyga (Запорожье)
21.11.2021 в 19:28
Береза на морду село селом, не верю что этот Днепр вообще без участия Коломойского, частичка есть, а может и часть большая, позже станет понятно)
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+1
-1
DK с 6 лет (Киев)
21.11.2021 в 20:23
Да и играют на стадионе Днепра. А так, он все по делу сказал.
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0
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