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Полевой: Днепр-1 создали, чтобы в городе оставался футбол
Футболист рассказал о команде
ФК Днепр-1/Автор неизвестный
Экс-защитник "Днепра-1" Владимир Полевой дал комментарий о выступлениях своей бывшей команды:
- "Днепр-1" – это продолжение "Днепра" или нет?
– Это новосозданный клуб, чтобы в городе оставался футбол. Я считаю, что на тот момент это правильное решение было. Фанатов я критиковать не могу, потому что у них свое видение этой ситуации.
- Помнишь, как фаны избили прямо на матче президента "Днепра-1" – Березу?
– Конечно, видели эту ситуацию. Неприятные ощущения были. Отнеслись к этому отрицательно. Рукоприкладство последняя стадия, которая должна быть. Все можно решить в разговоре, обычном диалоге, – сказал Полевой.
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