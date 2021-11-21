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Ворскла подписала контракт с Бацулой

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник пополнит ряды полтавчан зимой

Ворскла подписала контракт с Бацулой

Новина українською

Защитник минского "Динамо" Андрей Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу", об этом сообщил главный тренер украинской команды Юрий Максимов.

29-летний игрок подписал контракт и переедет в Полтаву зимой. Детали трансфера пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Бацула провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 11 результативных передач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Бацула
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
21.11.2021 в 20:14
Играл за бельгийский Кортрейк. Сейчас у него прекрасная статистика за минское Динамо. Думаю, конкуренцию Игорю Пердуте навязать сможет.
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