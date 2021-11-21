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Ворскла подписала контракт с Бацулой
Защитник пополнит ряды полтавчан зимой
Защитник минского "Динамо" Андрей Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу", об этом сообщил главный тренер украинской команды Юрий Максимов.
29-летний игрок подписал контракт и переедет в Полтаву зимой. Детали трансфера пока неизвестны.
В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Бацула провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 11 результативных передач.
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