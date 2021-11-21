Тилль - лидер УПЛ по гол+пас. Оливье принял участие в 53,5% голов Ворсклы

В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" дома разгромила "Мариуполь" .

Полузащитник команды хозяев Оливье Тилль отметился дублями из голов и ассистов в этом поединке. Таким образом, 24-летний хавбек записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 голевых передач в текущем сезоне.

Тилль - лидер чемпионата Украины по системе гол+пас (15 очков). На втором месте нападающий "Днепра-1" Артем Довбик - у него 10 голов и 2 ассиста. На третьем месте Виктор Цыганков (киевское "Динамо") и Аллахьяр Сайядманеш (луганская "Заря").

Оливье принял участие в 53,5% голов "Ворсклы" в текущем сезоне.