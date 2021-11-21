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Тилль - лидер УПЛ по гол+пас. Оливье принял участие в 53,5% голов Ворсклы
Хавбек полтавчан оформил два дубля в игре с "Мариуполем"
Фото: Александр Приходько
В матче 15-го тура УПЛ
Полузащитник команды хозяев Оливье Тилль отметился дублями из голов и ассистов в этом поединке. Таким образом, 24-летний хавбек записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 голевых передач в текущем сезоне.
Тилль - лидер чемпионата Украины по системе гол+пас (15 очков). На втором месте нападающий "Днепра-1" Артем Довбик - у него 10 голов и 2 ассиста. На третьем месте Виктор Цыганков (киевское "Динамо") и Аллахьяр Сайядманеш (луганская "Заря").
Оливье принял участие в 53,5% голов "Ворсклы" в текущем сезоне.
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