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Тилль - лидер УПЛ по гол+пас. Оливье принял участие в 53,5% голов Ворсклы

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек полтавчан оформил два дубля в игре с "Мариуполем"

Тилль - лидер УПЛ по гол+пас. Оливье принял участие в 53,5% голов Ворсклы

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" дома разгромила "Мариуполь".

Полузащитник команды хозяев Оливье Тилль отметился дублями из голов и ассистов в этом поединке. Таким образом, 24-летний хавбек записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 голевых передач в текущем сезоне.

Тилль - лидер чемпионата Украины по системе гол+пас (15 очков). На втором месте нападающий "Днепра-1" Артем Довбик - у него 10 голов и 2 ассиста. На третьем месте Виктор Цыганков (киевское "Динамо") и Аллахьяр Сайядманеш (луганская "Заря").

Оливье принял участие в 53,5% голов "Ворсклы" в текущем сезоне.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
21.11.2021 в 21:05
Пока красавчик , как будет дальше-будем посмотреть
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