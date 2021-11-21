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Десна - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола
Первая победа "Колоса" за 5 матчей
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально на выезде обыграл черниговскую "Десну". Таким образом гости прервали свою 5-матчевую серию из поражений. Победный гол в этой игре на счету у Ситчинавы - этот забитый мяч стал дебютным для форварда в составе "Колоса".
Чемпионат Украины. VBET Лига.
двадцать первое ноября. Чернигов. Стадион им.Ю.Гагарина
Гол: Ситчинава 67
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