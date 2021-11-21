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Срна: Шахтер должен попробовать выиграть еще один такой трофей, как Кубок УЕФА в 2009-м
История историей
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009-м году в составе "горняков".
"Очень приятные эмоции, но нам нужно двигаться дальше. История историей, однако мы должны идти вперед и попробовать выиграть еще один такой трофей.
Когда попадаешь в финал, есть только один вариант – победить. Я много раз пересмотрел матч, и то, как нас встречали болельщики, – это прекрасно", – рассказал хорват.
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Источник:ФК "Шахтер"
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 00:05
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Olegyurchak (Хмельницький )
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Wertu098 (бамбас )
21.11.2021 в 23:35
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