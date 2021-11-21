Срна: Шахтер должен попробовать выиграть еще один такой трофей, как Кубок УЕФА в 2009-м

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009-м году в составе "горняков".

"Очень приятные эмоции, но нам нужно двигаться дальше. История историей, однако мы должны идти вперед и попробовать выиграть еще один такой трофей.

Когда попадаешь в финал, есть только один вариант – победить. Я много раз пересмотрел матч, и то, как нас встречали болельщики, – это прекрасно", – рассказал хорват.