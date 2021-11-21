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Срна: Шахтер должен попробовать выиграть еще один такой трофей, как Кубок УЕФА в 2009-м

Премьер-лига
(1 голосов)

История историей

Срна: Шахтер должен попробовать выиграть еще один такой трофей, как Кубок УЕФА в 2009-м

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна вспомнил победу в Кубке УЕФА в 2009-м году в составе "горняков".

"Очень приятные эмоции, но нам нужно двигаться дальше. История историей, однако мы должны идти вперед и попробовать выиграть еще один такой трофей.

Когда попадаешь в финал, есть только один вариант – победить. Я много раз пересмотрел матч, и то, как нас встречали болельщики, – это прекрасно", – рассказал хорват.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 00:05
Походу Шахта взяла четкий курс на максимальное привлечение балаболов к руководству командой
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 23:55
Бухнули, вспомнили, помечтали...
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 23:44
Ваш тренер сказал, что Суперкубок-это венец его мечтаний, так что оставь свои иллюзии. Тренируйтесь лучше, чтоб снова не опозориться с европейским грандом Шерифом.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.11.2021 в 23:53
ну да, таки так, от Інтер - татотаке, а от Шеріф - то таки гранд!!!
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Wertu098 (бамбас )
21.11.2021 в 23:35
Кубок Украины сначала выиграйте))))..клоуны плять
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0
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