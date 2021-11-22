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Маркевич - после разгрома от Ворсклы: Можно сказать, что была равная игра

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Мариуполя" дал комментарий после матча

Маркевич - после разгрома от Ворсклы: Можно сказать, что была равная игра

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич высказался после разгромного поражения от Ворсклы (1:5).

"Моя команда не заслуживала на такой результат. Я не буду претендовать на истину. Можно сказать, что была равная игра.

"Ворскла" имеет в своем составе опытных исполнителей, которые решают вопросы. Им не нужны 2-3 попытки. Они с одного момента выжимают максимум. Это определяющий фактор. Единственное, мне понравилось, как моя команда вышла на второй тайм.

Первый тайм получился хорошим, несмотря на то, что пропустили. Будем разбираться, ведь совсем расклеились. "Ворскла" легко создавала", — сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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aleks68
22.11.2021 в 09:05
что он мелет?мариуполю пора с ним прощаться
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
22.11.2021 в 08:46
Да у тебя все игры равными получаются, аж пока до результата не доходит). Чес.гря удивляюсь я, как это у него все в 1 калитку заходит …
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0
0
Думитреску (Новомосковск)
22.11.2021 в 08:10
Ничья 1:5
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+4
0
Думитреску (Новомосковск)
22.11.2021 в 08:10
Да-да-да, равная!
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0
0


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