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Довбик: В список бомбардиров не смотрю, но для нападающего голы очень важны

Премьер-лига
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Форвард "Днепра-1" прокомментировал свой дубль в ворота "Александрии"

Довбик: В список бомбардиров не смотрю, но для нападающего голы очень важны

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик в победном матче с "Александрией" (3:1) оформил дубль и вышел в лидеры лучших снайперов чемпионата.

— Артем, как вам игра и в общем результат?

– Мы довольны результатом, потому что "Александрия" – это наш прямой конкурент, а мы еще не обыгрывали в этом чемпионате соседей по турнирной таблице. Сегодня, наконец, сумели победить конкурента, выполнив наставления тренера. Так что все довольны, заработали три очка и идем дальше.

— В начале матча у вас были моменты, но их не удалось реализовать, а потом уже был гол с пенальти. Этот забитый мяч вам лично придал уверенности?

— Да, много лишних касаний до этого делал, но после забитого гола почувствовал уверенность и уже через минуту забил еще раз. Мы делаем работу над ошибками, будем забивать больше.

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— Вас сегодня очень плотно опекали: и за футболку хватали и постоянно держали. Насколько тяжело в таких условиях играть и забивать?

— Ну, я к такому силовому футболу уже привык. Да, на меня сейчас направлено больше внимания защитников, но ничего страшного, нужно находить зоны и свои моменты, а они есть у меня в каждом матче. Главное здесь еще поработать над реализацией.

— Благодаря этому дублю вы вышли в лидеры в списке снайперов в УПЛ. Насколько это важно для вас?

— В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь, для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами, - подытожил Довбик.

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В статье: ФК Александрия Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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