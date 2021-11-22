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Вирт: Если реализация будет на хорошем уровне – сможем победить Металлист 1925
Матч 15-го тура УПЛ пройдет уже сегодня, 22 ноября
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Металлиста 1925" в 15-м туре УПЛ.
"Металлист 1925" – добротная команда. Они набрали столько же очков, как и мы. Разбирали игру харьковчан. Эта команда имеет очень опытную линию защиты и молодую и очень креативную атаку. Поэтому ожидаем тяжелую игру.
Готовились к этой игре. Полагаю, что наша команда подходит к этому матчу в хорошем тонусе.
Действительно, в прошлом сезоне мы ни разу не обыграли "Металлист 1925". Но это были две разные игры. В домашней, завершившейся вничью, мы создали очень много моментов. Говорил команде и сегодня – на этот раз тоже все будет зависеть от реализации. Моменты у нас будут. Если реализация будет на хорошем уровне – сможем забить и победить.
Вся команда с нетерпением ждет этой игры. Верю в команду", - заявил Вирт.
Напомним, матч "Верес" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 19:30.
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