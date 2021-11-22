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Исаенко: Играл всю жизнь в Динамо. Как можно праздновать гол?

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Черноморца" прокомментировал поражение от киевского клуба

Исаенко: Играл всю жизнь в Динамо. Как можно праздновать гол?

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Арендованный у "Динамо" нападающий "Черноморца" Евгений Исаенко прокомментировал свой гол в ворота киевского клуба (1:6)

"Воспитывался в "Динамо", играл всю жизнь в "Динамо". Как можно праздновать? Та и счет такой, что не отпразднуешь", - сказал Исаенко в эфире "Великого футбола".

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Денис Исаенко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (7)
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Primeval (Одесса)
22.11.2021 в 11:24
Вали туда. Вы нам не нужны
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+1
-3
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С.Карпович. (Ланівці)
22.11.2021 в 11:10
Все життя,то скільки ?
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0
-3
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Spokoyno (Київ)
22.11.2021 в 10:49
Фу... є ФУ Вчора подивився трошки ВеФу... Так Маріуполь програв, тому що там грають самі пацани! А Чорноморець, тому що братки дозволили грати орендованим та ще ці Су карткою одного гравця народили... Щоб не грав.
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+1
-5
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simargl (Чернигов)
22.11.2021 в 10:33
Так надо было праздновать голы забитые Черноморцу. Бежать всей командой и обниматься с Динамо!!! С такой психологией пасипак ничего вам не светит в футболе...
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+1
-6
Acsakal (Kharkiv)
22.11.2021 в 10:32
Він вже пояснювальну записку з вибаченнями написав Суркісу?
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+3
-6
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simargl (Чернигов)
22.11.2021 в 10:34
Так мы ж ее только что прочитали )))
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+2
-6
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alex.belogubko (одесса)
22.11.2021 в 10:02
вот и будете сидеть в ЧО- с таким позором игры вам не светит играть в ДК --Мирча берёт пацанов с Ю19 а вы ищите себе команды сами Минаи -Ингульцы -Колосы и т-д
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+2
-4


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