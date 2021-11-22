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Исаенко: Играл всю жизнь в Динамо. Как можно праздновать гол?
Форвард "Черноморца" прокомментировал поражение от киевского клуба
Скриншот: ТК Футбол
Арендованный у "Динамо" нападающий "Черноморца" Евгений Исаенко прокомментировал свой гол в ворота киевского клуба (1:6)
"Воспитывался в "Динамо", играл всю жизнь в "Динамо". Как можно праздновать? Та и счет такой, что не отпразднуешь", - сказал Исаенко в эфире "Великого футбола".
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (7)
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