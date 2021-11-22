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Задолженности по зарплате в Десне составляют 4-5 месяцев - СМИ
22 ноября одну задолженность должны погасить
Фото: ФК Десна
В последних пяти турах "Десна" потеряла десять очков, уступив в 15 туре УПЛ дома "Колосу" (0:1).
На микроклимат негативно влияют серьезные задолженности клуба тренерскому составу и футболистам. Речь идет о зарплате за четыре-пять месяцев.
По информации Meta-ratings.com.ua, 22 ноября в ФК "Десна" обещали одну задолженность по зарплате погасить.
Напомним, что "Десна" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 21 очко. При этом 12 пунктов черниговская команда набрала за стартовые четыре тура.
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