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Задолженности по зарплате в Десне составляют 4-5 месяцев - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

22 ноября одну задолженность должны погасить

Задолженности по зарплате в Десне составляют 4-5 месяцев - СМИ

Фото: ФК Десна

Новина українською

В последних пяти турах "Десна" потеряла десять очков, уступив в 15 туре УПЛ дома "Колосу" (0:1).

На микроклимат негативно влияют серьезные задолженности клуба тренерскому составу и футболистам. Речь идет о зарплате за четыре-пять месяцев.

По информации Meta-ratings.com.ua, 22 ноября в ФК "Десна" обещали одну задолженность по зарплате погасить.

Напомним, что "Десна" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 21 очко. При этом 12 пунктов черниговская команда набрала за стартовые четыре тура.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
22.11.2021 в 11:48
Может у них заплата 100 штук баксов в месяяц и игрокам эти задержки до одного места.
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0
-1
дома лучше) (Буда)
22.11.2021 в 11:26
а что тут такогО? нужно за зп играть? езжайте тогда в Сегунду как кукушка что ли ,и зп и тепло и климат) в ато вон же воюют беслаптно ,за хлеб воду и идею
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0
-2
androma (Вересневе)
22.11.2021 в 11:34
О, еще один п1здобол блеснул своими знаниями
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+2
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2021 в 12:02
Это существо - не п1здабол, а гниль лишнехромосомная
+1
0
Caballero (DC)
22.11.2021 в 11:14
Перспективи у Десни "оптимістичні".
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 10:38
Ясно, зіграли на контору.
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0
-1


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