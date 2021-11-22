Герой футбольного дня. Оливье Тилль

Действительно круто. Нечасто увидишь в нашем чемпионате столь качественные и мощные индивидуальные выступления кого-то за пределами "Динамо"/"Шахтера" (два гола и два ассиста в матче с "Мариуполем"). Скажете, что "Мариуполь" – аутсайдер, так что матч против него не показатель? А как же мантра о двух "небожителях" и остальных четырнадцати равных по классу и силе команд?

Вот именно… Даже против "серой массы" не каждому дано выделяться. Пожалуй, лучше всего ситуацию охарактеризовал тренер "Ворсклы" Юрий Максимов: "Раньше "Ворскла" была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол". Тренер не назвал фамилии, но и без того нетрудно догадаться. Мозговым центром "Ворсклы" сегодня является Оливье Тилль.

У него уже пятнадцать баллов по системе "гол+пас", что на три больше, чем у ближайшего преследователя Артема Довбика. Нападающий "Днепра-1", правда, ассистировал только дважды, а у люксембуржца бомбардирско-ассистентские функции распределены более равномерно – восемь голов и семь ассистов. В среднем он делает по 1,15 результативных действий за матч. Ни у одного другого игрока УПЛ нет даже 0,9 действий.

Интересно, что, несмотря на два гола, в матче с "Мариуполем" Тилль не наиграл даже на коэффициент xG "1". С одной стороны, это характеризует его как игрока способного решать в свою пользу неочевидные моменты. С другой, семь ударов, четыре из которых в створ, и только три из которых были реальными голевыми моментами, свидетельствуют об определенной расточительности. Хотя все это лишь маленькая ложка дегтя в большой бочке меда.

Он заработал на себе три фола, отдал 58 передач (третий показатель в команде) с точностью 84 процента, провел одиннадцать единоборств, из которых выиграл шесть. Четыре раза проводил удачные обводки, а по общему показателю ТТД (94) он самый полезный футболист поединка с довольно существенным отрывом от преследователей. Лидер. Но лидер не индивидуалист, а командный игрок.

Для "Ворсклы" это безусловно трансферная находка. Оливье Тилль придает игре полтавчан зрелости и блеска. Однако на то, что блестит, часто соблазняются украинские гранды. Можно не сомневаться, что рано или поздно появятся новости о заинтересованности "Динамо"/"Шахтера" в персоне Оливье Тилля.