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Дубинчак: После зимней паузы Днепр-1 вернется еще сильнее
Защитник дал комментарий после победного матча над "Александрией"
Фото: Днепр-1
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды в "Днепре-1", прокомментировал победу над "Александрией" (3:1) в матче 15-го тура УПЛ.
"Я бы не сказал, что мы легко победили, ведь "Александрия" – хорошая команда, и нам было очень тяжело. Мы готовились к этой игре, поскольку в случае успеха мы отбрасывали от себя соперника на восемь очков, поэтому для нас это очень важная победа.
Да, мы первыми пропустили гол, непонятно даже как, при том, что нам игра давалась. Хорошо, что быстро отыгрались, проявили характер и в итоге одержали победу.
У нас молодые ребята, и в матчах с равными соперниками мы получали красные карточки из-за сильной эмоциональности. Здесь нам просто не хватает опыта.
Думаю, что после зимней паузы мы вернемся еще сильнее, как это было в прошлом году, когда мы провели хорошие сборы и усилились. Думаю, что в этом году будет так же и даже еще лучше", – сказал Дубинчак.
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