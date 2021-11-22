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УАФ с нового сезона планирует ввести лимит на арендованных игроков – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но решение УПЛ должна принять сама

УАФ с нового сезона планирует ввести лимит на арендованных игроков – СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская ассоциация футбола планирует с нового сезона ввести лимит на число арендованных игроков из одного клуба.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников, следующим летом УАФ намерена заставить украинскую Премьер-лигу внести соответствующую поправку в регламент чемпионата. Но это решение УПЛ должна принять сама.

Пока нет информации, какой будет лимит.

Отметим, что в текущем сезоне в составе "Черноморца" играют 16 арендованных у "Динамо" футболистов". "Мариуполь" арендовал 15 игроков у "Шахтера".

Напомним, в 15-м туре "Динамо" разрешило арендованным игрокам "Черноморца" сыграть в очном матче, который завершился разгромной победой столичного клуба (6:1).

"Шахтер", в свою очередь, не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.

Читайте такжеСрна: Посмотрел двадцать минут матча Черноморец - Динамо. Арендованные футболисты Шахтера против нас играть не будут

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В статье: УПЛ УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (9)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 12:12
Не приймуть. Ахметхану не вигідно.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2021 в 12:10
Игрокам будет предоставлен статус свободных агентов и они не будут считаться арендованными. Так уже было по некоторых игроках Шахтера, которых надо было дозаявить а Мариуполь вне окна заявки.
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+2
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Antolog (Одесса)
22.11.2021 в 12:11
Обойти можно все, что угодно, любые законы и т.д. На одного умного, есть всегда сотня умнее, только первый об этом не догадывается...)
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0
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Antolog (Одесса)
22.11.2021 в 12:09
Нужно вводить не лимит на арендованных, а лимит на количество профессиональных футболистов на контракте скажем после 19 лет в одном клубе... В каждом профессиональном клубе должны быть детские и юношеские футбольные школы - если таковых нет, такие клубы не должны носить статус профессиональных и играть должны они только в аматорах... Это будет справедливый природный отбор...)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2021 в 12:13
Согласно регламента- профессиональный клуб должен иметь свою ДЮШКу, которая участвует в ДЮФЛ, иначе такой клуб не допускается к чемпионату. Поэтому у всех есть свои детские команды.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 12:14
І повинні бути U-22 або U-23, замість нинішніх нікому не цікавих U-19, Тоді б і склад Чорноморця приміром виглядав інакше.
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C_Ballack (Днепр)
22.11.2021 в 12:07
Давно пора, не больше 3-х
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+2
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Фанат АПЛ
22.11.2021 в 12:04
Причём тут Лондон,если речь идёт о Манчестере?! Умники-журналюги?! Лучше бы написали - Do you speak English?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2021 в 12:15
А при чём тут Лондон и Манчестер если речь идёт о Черноморце и Мариуполе?)))
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