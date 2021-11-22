УАФ с нового сезона планирует ввести лимит на арендованных игроков – СМИ

Украинская ассоциация футбола планирует с нового сезона ввести лимит на число арендованных игроков из одного клуба.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников, следующим летом УАФ намерена заставить украинскую Премьер-лигу внести соответствующую поправку в регламент чемпионата. Но это решение УПЛ должна принять сама.

Пока нет информации, какой будет лимит.

Отметим, что в текущем сезоне в составе "Черноморца" играют 16 арендованных у "Динамо" футболистов". "Мариуполь" арендовал 15 игроков у "Шахтера".

Напомним, в 15-м туре "Динамо" разрешило арендованным игрокам "Черноморца" сыграть в очном матче, который завершился разгромной победой столичного клуба (6:1).

"Шахтер", в свою очередь, не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.