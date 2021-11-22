Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов оценил назначение Андрея Шевченко в "Дженоа", а также высказался о смене украинского чемпионата.

- Я не могу комментировать его решение. Думаю, у него было несколько предложений, но выбрал близкую своему сердцу Италию. Топ-чемпионат, хорошая команда, испытывающая небольшие трудности.

Я посмотрел график ближайших матчей "Дженоа" – будет непросто, но, думаю, тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем сможет разрулить эту ситуацию. Буду следить и болеть за них. Хочу пожелать Андрею Николаевичу, чтобы все задачи, которые перед ним стоят и которые он сам ставит перед командой, были выполнены.

- Представим ситуацию. Вам звонит по телефону Шевченко и говорит: "Сергей, переходи ко мне в "Дженоа". Ваши действия?

- Никаких действий. У меня еще полтора года контракта с "Шахтером". Если "Дженоа" договорится с "Шахтером", или если клуб скажет, мол, ты нам не нужен, мы тебя отпускаем – конечно, что перейду. Пока я игрок "Шахтера", поэтому все мысли – только о "Шахтере".

- Вам бы хотелось поиграть в хорошем зарубежном чемпионате?

- Больше да, чем нет. Хотя, если бы был холост, или не имел детей, мог бы сидеть на чемоданах. Но все иначе – дети есть, они ходят в школу и в садик. Возникает серьезный бытовой вопрос", - подытожил Кривцов.