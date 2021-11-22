  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривцов хотел бы играть под руководством Шевченко в Серии А

Защитник Шахтера – о возможном переходе в Дженоа: Если клубы договорятся, то, конечно, перейду

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов оценил назначение Андрея Шевченко в "Дженоа", а также высказался о смене украинского чемпионата.

- Я не могу комментировать его решение. Думаю, у него было несколько предложений, но выбрал близкую своему сердцу Италию. Топ-чемпионат, хорошая команда, испытывающая небольшие трудности.

Я посмотрел график ближайших матчей "Дженоа" – будет непросто, но, думаю, тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем сможет разрулить эту ситуацию. Буду следить и болеть за них. Хочу пожелать Андрею Николаевичу, чтобы все задачи, которые перед ним стоят и которые он сам ставит перед командой, были выполнены.

- Представим ситуацию. Вам звонит по телефону Шевченко и говорит: "Сергей, переходи ко мне в "Дженоа". Ваши действия?

- Никаких действий. У меня еще полтора года контракта с "Шахтером". Если "Дженоа" договорится с "Шахтером", или если клуб скажет, мол, ты нам не нужен, мы тебя отпускаем – конечно, что перейду. Пока я игрок "Шахтера", поэтому все мысли – только о "Шахтере".

- Вам бы хотелось поиграть в хорошем зарубежном чемпионате?

- Больше да, чем нет. Хотя, если бы был холост, или не имел детей, мог бы сидеть на чемоданах. Но все иначе – дети есть, они ходят в школу и в садик. Возникает серьезный бытовой вопрос", - подытожил Кривцов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
22.11.2021 в 14:39
Неплохой трансфер из группового этапа ЛЧ в вылет из Серии А...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2021 в 13:47
Тряхнути стариною у Серії В?
Ответить
0
-2
aleks68
22.11.2021 в 14:28
дырявое чмо когда уже твоё .....динамо кого-нибудь продаст?очередь за "звёздами" динамовской помойки ещё не разбежалась?
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...