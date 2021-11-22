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Александрия близка к подписанию лидера Черноморца - источник
Хавбек может сменить клубную прописку
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян близок к переходу в "Александрию". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По информации источника, за 24-летнего хавбека заплатят 100-200 тысяч у.е, а сам футболист подпишет долгосрочный контракт.
Авагимян выступает за "Черноморец" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 4 гола и выполнил два ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
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