Александрия близка к подписанию лидера Черноморца - источник

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян близок к переходу в "Александрию". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, за 24-летнего хавбека заплатят 100-200 тысяч у.е, а сам футболист подпишет долгосрочный контракт.

Авагимян выступает за "Черноморец" с февраля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 4 гола и выполнил два ассиста.