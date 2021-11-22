Кривенцов: Против Вереса не собираемся отходить от нашего рисунка игры

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мыслями о предстоящем матче против "Вереса".

– Две недели не было матчей в Чемпионате Украины. Это пошло на пользу команде или, может быть, наоборот сбило с соревновательного ритма?

– Нет, не сбило. Мы сыграли двусторонний поединок, хорошую игру между собой, которая оказалась очень информативной. Плюс у нас было время подготовиться к заключительным матчам.

- Что касается "Вереса". Весенняя игра против них в Первой лиге, возможно, была лучшей игрой "Металлиста 1925" в этом дивизионе. Насколько это удобный соперник? Можно ли сравнивать тот поединок, который был и что будет?

– Думаю, что нельзя, потому что каждая игра в Премьер-лиге – это экзамен: что команда делала во время подготовки к этому матчу. Опять же мы не разделяем соперников. У нас есть очередная календарная игра – это вызов для нашей команды. Мы постараемся провести этот матч на хорошем уровне.

– Смотрите ли в турнирную таблицу? С "Вересом" одинаковое количество очков. Можно ли говорить, что примерно равные команды сейчас?

– Можно.

– Что тогда будет ключевым, чтобы добиться результата?

– На результат влияет много факторов. Реализация своих возможностей и игра у своих ворот. К тому же рисунок игры. Много факторов, удача и все что угодно.

– На какой рисунок игры настраиваете команду?

- У нас один рисунок игры – наш. Наш почерк, он у нас есть. И мы не собираемся отходить от нашего рисунка игры.

– Было у команды несколько поражений подряд. Уже забыли их, пролистали эту страницу?

– Были и победы. Конечно, пролистали. Мы отыграли матч, проанализировали и пошли дальше.

- Видим, что Ткачук уже на тренировке, Голодюк полностью вернулся, какие кадровые новости?

– Да, Олег Голодюк восстановился полностью. Ткачук – еще восстанавливается. Юрию Батюшину сделали операцию, ему удалили аппендицит. Плюс Андрей Ременюк, игрок, который делает результат, будет пропускать эту игру из-за перебора желтых карточек. Но есть другие игроки, и мы рассчитываем на них.

- Вы всегда оптимистичны в этом вопросе, хотя полный лазарет – это неприятная традиция "Металлиста 1925" в этом сезоне?

- Да, для нас эта осенняя часть – это серьезное испытание, потому что много травмированных. Но не хочется на этом акцентировать внимание. Есть другие игроки и у них есть шанс себя показать, – сказал Кривенцов.

Матч "Верес" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 19:30.