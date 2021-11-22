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Защитник румынского Фарула не входит в интересы киевского Динамо

Премьер-лига
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Столичный клуб не планировал подписывать футболиста

Защитник румынского Фарула не входит в интересы киевского Динамо

ФК Фарул/Автор невідомий

Новина українською

На днях румынские СМИ сообщили о том, что "Динамо" заинтересовано в трансфере защитника "Фарула" Раду Бобока в команду Мирчи Луческу.

Однако, как сообщили Meta-ratings.com.ua в столичном клубе, ни лично Луческу, ни селекционный отдел киевлян не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста.

В украинском клубе считают, что данная ситуация используется агентами, чтобы обратить внимание на этого футболиста.

Ранее сообщалось, что за переход в киевское "Динамо" чемпион Украины заплатит "Фарулу" один миллион евро.

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В статье: Румыния Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-Ratings

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