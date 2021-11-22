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Защитник румынского Фарула не входит в интересы киевского Динамо
Столичный клуб не планировал подписывать футболиста
ФК Фарул/Автор невідомий
На днях румынские СМИ сообщили о том, что "Динамо" заинтересовано в трансфере защитника "Фарула" Раду Бобока в команду Мирчи Луческу.
Однако, как сообщили Meta-ratings.com.ua в столичном клубе, ни лично Луческу, ни селекционный отдел киевлян не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста.
В украинском клубе считают, что данная ситуация используется агентами, чтобы обратить внимание на этого футболиста.
Ранее сообщалось, что за переход в киевское "Динамо" чемпион Украины заплатит "Фарулу" один миллион евро.
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