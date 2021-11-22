Защитник румынского Фарула не входит в интересы киевского Динамо

На днях румынские СМИ сообщили о том, что "Динамо" заинтересовано в трансфере защитника "Фарула" Раду Бобока в команду Мирчи Луческу.

Однако, как сообщили Meta-ratings.com.ua в столичном клубе, ни лично Луческу, ни селекционный отдел киевлян не рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста.

В украинском клубе считают, что данная ситуация используется агентами, чтобы обратить внимание на этого футболиста.

Ранее сообщалось, что за переход в киевское "Динамо" чемпион Украины заплатит "Фарулу" один миллион евро.