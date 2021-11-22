Тренер Миная отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал информацию, что президент Валерий Пересоляк перестал финансировать клуб.

"Все нормально. Бывает, что у ребят задержки. Он зашел в раздевалку после матча, сказал: "Ребята, не волнуйтесь, не смотрите, не слушайте, что пишут. Это все фейк".

Наверное, кто-то подливает специально, чтобы сбить с толку", – сказал Леонов.