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Тренер Миная отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе
Он заверил, что все нормально
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал информацию, что президент Валерий Пересоляк перестал финансировать клуб.
"Все нормально. Бывает, что у ребят задержки. Он зашел в раздевалку после матча, сказал: "Ребята, не волнуйтесь, не смотрите, не слушайте, что пишут. Это все фейк".
Наверное, кто-то подливает специально, чтобы сбить с толку", – сказал Леонов.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (2)
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Siniy... (Dnipro)
22.11.2021 в 15:37
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команид (Киев)
22.11.2021 в 15:28
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