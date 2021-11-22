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Тренер Миная отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Он заверил, что все нормально

Тренер Миная отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал информацию, что президент Валерий Пересоляк перестал финансировать клуб.

"Все нормально. Бывает, что у ребят задержки. Он зашел в раздевалку после матча, сказал: "Ребята, не волнуйтесь, не смотрите, не слушайте, что пишут. Это все фейк".

Наверное, кто-то подливает специально, чтобы сбить с толку", – сказал Леонов.

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В статье: Игорь Леонов ФК Минай
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Siniy... (Dnipro)
22.11.2021 в 15:37
"Все нормально. Буває, що у хлопців затримки." Ні, це не нормально.
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+1
0
команид (Киев)
22.11.2021 в 15:28
Ребята, не верьте , это всё фейк , в этому году не будет зарплаты)
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0
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