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Сергей Кравченко: Как понимаю, Динамо попросило сыграть в Киеве, чтобы не было лишних перелетов
Официальная версия не стыкуется с командной
instagram.com/chernomoretsfc
Хавбек "
– Как я понимаю, "Динамо" попросило, чтобы не было лишних перелетов. Для меня это чуть непонятно. Тяжело мне представить где-то в Европе, что кто-то кого-то просит без перелетов. Но попросили – пошли на уступки, приехали, 6 получили и едем домой.
- Просто официальная версия, что у "Черноморца" что-то со стадионом, что-то поломалось.
– Я не думаю. Даже если это официально – это неправда.
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