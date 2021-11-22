Сергей Кравченко: Как понимаю, Динамо попросило сыграть в Киеве, чтобы не было лишних перелетов

Хавбек " Черноморца " Сергей Кравченко прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:6).

– Как я понимаю, "Динамо" попросило, чтобы не было лишних перелетов. Для меня это чуть непонятно. Тяжело мне представить где-то в Европе, что кто-то кого-то просит без перелетов. Но попросили – пошли на уступки, приехали, 6 получили и едем домой.

- Просто официальная версия, что у "Черноморца" что-то со стадионом, что-то поломалось.

– Я не думаю. Даже если это официально – это неправда.