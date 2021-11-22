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Суркис: Возможно, в матче с Баварией команда выплеснет все, что она может

Премьер-лига
(1 голосов)

В еврокубках киевляне пока что не радуют

Суркис: Возможно, в матче с Баварией команда выплеснет все, что она может

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал итог матча 15-го тура чемпионата Украины против "Черноморца" (6:1), а также поделился ожиданиями от матча ЛЧ с Баварией.

— Игорь Михайлович, как оцените игру арендованных футболистов против "Динамо"?

— Мне сложно оценивать всех футболистов, потому что когда играет моя команда, я смотрю за своими футболистами. Ребята должны обтереться в Премьер-лиге, набраться опыта. Тогда у них, возможно, будет шанс попасть в "Динамо".

— Как оцените выступление "Динамо" в осенней части чемпионата?

— Если не учитывать то, что в еврокубках мы не можем забить, в чемпионате мы пока на первом месте (интервью записывалось до матча "Шахтера" — прим.), завтра посмотрим. Боремся за первое место, продолжаем борьбу за Кубок Украины. Виден прогресс команды, но хотелось бы в еврокубках добиваться большего.

— Когда ждать побед от "Динамо" в еврокубках?

— Будем надеяться, что они придут. Возможно, в матче с "Баварией" команда выплеснет все, что она может и добьется положительного результата. Надеюсь на это.

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В статье: Игорь Суркис Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 21:58
Увы, выплеснут кучу нытья и оправданий после матча
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+1
0
football_soccer (Украина)
22.11.2021 в 21:46
Бавария после поражения в чемпионате, так что выплеснуть может, но только Бавария
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+2
0
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odinvodin (Доброполье)
22.11.2021 в 21:46
Скорее захлебнётся тем что на неё выплеснут... Форвертс, Бавария!
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
22.11.2021 в 21:36
І шо ця кляча може виплеснуть против німецької машини?
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+2
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