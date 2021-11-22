Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Возможно, в матче с Баварией команда выплеснет все, что она может
В еврокубках киевляне пока что не радуют
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "
— Игорь Михайлович, как оцените игру арендованных футболистов против "Динамо"?
— Мне сложно оценивать всех футболистов, потому что когда играет моя команда, я смотрю за своими футболистами. Ребята должны обтереться в Премьер-лиге, набраться опыта. Тогда у них, возможно, будет шанс попасть в "Динамо".
— Как оцените выступление "Динамо" в осенней части чемпионата?
— Если не учитывать то, что в еврокубках мы не можем забить, в чемпионате мы пока на первом месте (интервью записывалось до матча "Шахтера" — прим.), завтра посмотрим. Боремся за первое место, продолжаем борьбу за Кубок Украины. Виден прогресс команды, но хотелось бы в еврокубках добиваться большего.
— Когда ждать побед от "Динамо" в еврокубках?
— Будем надеяться, что они придут. Возможно, в матче с "Баварией" команда выплеснет все, что она может и добьется положительного результата. Надеюсь на это.
Популярное сейчас
- Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер
- Александрия близка к подписанию лидера Черноморца - источник
- УАФ с нового сезона планирует ввести лимит на арендованных игроков – СМИ
- Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы