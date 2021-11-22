Верес - Металлист 1925 2:0. Безжалостная армия Вирта

Матч в Луцке был последним. Причем подводил он черту не только под 15-м туром, но и под всем первым кругом сезона 2021/22. Согласитесь, есть в этом что-то символичное. Еще недавно харьковчане и ровенчане рубились в Первой лиге, пробираясь к свету, а сейчас завершали первую часть сезона. Еще более символично, что обе команды не пасут в элите задних, а идут в середине таблицы. Ну а самое классное то, что свои позиции они заслужили. Никаких вопросов к игре "Вереса" и "Металлиста 1925" быть не должно, ибо наставники выжимают из своих резервов максимум. Пусть и каждый по-своему.

Нельзя сказать, что оба коуча подходили к игре без кадровых потерь. Вирту не мог помочь Евгений Пасич. Да, один из двух братьев не считается твердым основным, но его отсутствие все равно бьет по команде, ибо он всегда может усилить по ходу матча. У ровенчан каждый футболист на счету. У Кривенцова не хватало Ткачука в центре обороны, а также Батюшина и Ременюка в центре поля. Но Валерию Сергеевичу не привыкать. Кадровые проблемы преследуют его с первого тура и вряд ли когда-то он от них избавится. А потому к такого рода сюрпризам наставник давно привык.

Говоря прямо - первый тайм не впечатлил. С небольшим перевесом приз зрительских симпатий должен получить "Верес", поскольку команда создала хотя бы что-то. "Красно-черные" играли как настоящие хозяева - держали мяч, шли вперед, били по воротам. Вероятно, такая минимальная настырность и помогла им забить. Началось все с Панасенко, который классной передачей в чужой штрафной нашел Дахновского. Вингер в ближнем бою не переиграл Сидоренко, но сфера очень удобно отскочила на Пасича. Геннадий пробил точно - 1:0.

Выше мы описали один из немногих настоящих моментов игры. Повторимся, "Верес" старался хотя бы немного. У "Металлиста 1925" не получалось совсем ничего. В анонсе к матчу мы предположили, что международная пауза должна была помочь Кривенцову справиться с кризисом, но 45 минут были плохи. Гости не запомнились практически ничем, а потому наставнику нужно было срочно вносить изменения. С такой игрой "Верес" на выезде не одолеть.

В начале второго тайма моментов было еще меньше, чем в первом. То есть, ноль. Такая игра была на руку хозяевам, которые, во-первых, вели в счете, а во-вторых, всегда могли создать момент после стандарта. Так и получилось после одного из немногих угловых во втором тайме. Подача на ближнюю, выигранный воздух от Немчанинова и удар Солдата на дальней - 2:0. И ведь не скажешь, что не по делу. Да, моментов у хозяев было не так и много, но они хотя бы были. Харьковчане даже этим похвастаться не могут.

Гостям нужно было удивлять, но первое подобие атаки они создали на 84-й минуте. Задерака пробил со средней дистанции, после чего сфера оказалась в руках у Когута. Мало. Очень мало. К сожалению, харьковчане Кривенцова сегодня разочаровали, по делу проиграв "Верес". А вот армия Юрия Вирта провела свой очередной добротный матч - выжала максимум впереди, ничего не дала создать у своих владений. С такой дисциплиной они еще за еврокубки смогут побороться.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Евгений Гашков (Черновцы), Владимир Журибида (Луцк)

Верес - Металлист 1925 2:0

Голы: Геннадий Пасич 40, Игорь Солдат 61

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Михаил Шестаков (Михаил Сергийчук 73), Виталий Дахновский (Виталий Тимофеенко 81), Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 81), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Сергей Петько, Роман Мирошник

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Соломон Кверквелия, Артур Западня, Евгений Протасов, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко, Артем Габелок (Максим Задерака 66), Олег Голодюк (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 66), Марлисон, Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Валерий Кучеров 10 - Артур Западня 45+1