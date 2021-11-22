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Вирт: Матч с Металлистом 1925 - один из лучших матчей Вереса по надежности игры в обороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес одолел харьковчан

Вирт: Матч с Металлистом 1925 - один из лучших матчей Вереса по надежности игры в обороне

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (2:0).

"Хорошая игра и хороший результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. "Металлист 1925" – очень хороший соперник. Это наши соседи в турнирной таблице, которые демонстрируют хороший футбол. Поэтому, несколько опасались соперников.

Где-то волновались, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить.

Я доволен игрой. Сегодня есть результат. И этот результат подкреплен хорошей игрой. Поэтому поблагодарил футболистов.

Кроме одного эпизода в первом тайме мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
НК Верес

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