Вирт: Матч с Металлистом 1925 - один из лучших матчей Вереса по надежности игры в обороне

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (2:0) .

"Хорошая игра и хороший результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. "Металлист 1925" – очень хороший соперник. Это наши соседи в турнирной таблице, которые демонстрируют хороший футбол. Поэтому, несколько опасались соперников.

Где-то волновались, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить.

Я доволен игрой. Сегодня есть результат. И этот результат подкреплен хорошей игрой. Поэтому поблагодарил футболистов.

Кроме одного эпизода в первом тайме мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне", - сказал Вирт.