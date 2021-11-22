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Вирт: Матч с Металлистом 1925 - один из лучших матчей Вереса по надежности игры в обороне
Верес одолел харьковчан
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
"Хорошая игра и хороший результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. "Металлист 1925" – очень хороший соперник. Это наши соседи в турнирной таблице, которые демонстрируют хороший футбол. Поэтому, несколько опасались соперников.
Где-то волновались, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить.
Я доволен игрой. Сегодня есть результат. И этот результат подкреплен хорошей игрой. Поэтому поблагодарил футболистов.
Кроме одного эпизода в первом тайме мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне", - сказал Вирт.
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