Тилль, Матвиенко и Довбик - постоянные клиенты. Символическая сборная 15-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Позади 15-й тур УПЛ, который подвел черту под первым кругом сезона 2021/22. Был ли он интересен? Отчасти, да. Из сенсаций можно вспомнить победу "Львова" над "Зарей", а также яркие перформансы "Днепра-1", "Ворсклы" и "Динамо". Не отстал от них и донецкий "Шахтер", который, правда, немного помучился с "Рухом". С другой стороны, от этого его победу можно считать даже более важной.

UA-Футбол продолжает соблюдать свою традицию, составляя символическую сборную тура. На этот раз мы взяли за основу любимую схему Антонио Конте и Симоне Индзаги - 3-5-2.

Вратарь - Евгений Волынец, "Колос"

Ковалевцы победили впервые с сентября, и не в последнюю очередь благодаря своему киперу. На счету Волынца несколько ярких сейвов, наиболее крутым из которых был отбитый удар Цымбалюка. Отстоять на ноль для вратаря - всегда почетно. Особенно против непростого соперника, который еще и играл дома.

Правый центральный защитник - Игорь Солдат, "Верес"

Вся линия обороны ровенчан сыграла на самую высокую оценку. Выбирая кого-то одного в нашу команду, мы оттолкнулись от факта забитого гола. Солдат нанес точный удар во втором тайме, окончательно сняв вопрос о победителе. В отличие от своих товарищей, Солдат может похвастаться голом, а потому в нашей сборной занимает заслуженное место.

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Несмотря на то, что коллектив Лавриненко пропустил дважды, Ковалев оказался среди лучших. Почему? Как минимум, из-за его частых подключений в атаку. Капитан "казаков" открыл счет в матче, а во втором тайме имел еще одну шикарную возможность. Увы, с его прямым ударом со штрафного справился кипер соперника

Левый центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

Частый гость нашей сборной вновь заслужил место в команде. Матвиенко, в отличие от двух предыдущих центрбеков, не забил, но был ключевым игроком "Шахтера" при построении атак. Через него шли все действия, он больше остальных встречался с мячом, лучше других пасовал и продвигал мяч вперед. Очередной добротный матч от украинца.

Правый латераль - Никита Кравченко, "Днепр-1"

Фулбек продолжает держать за собой место в старте днепрян. Игра против "Александрии" складывалась непросто для коллектива Йовичевича, но Кравченко и остальные сумели переломить ход встречи. На счету Никиты - ассист во время третьего взятия ворот соперника и привычная активность во время матча.

Центральный полузащитник - Маркос Антонио, "Шахтер"

Кто знает, сумели ли бы "горняки" сломить "Рух", если бы не юркий бразилец. Вероятно, нет. Именно поздний удар издали от Антонио оставил не у дел Юрия Панькива, позволив "Шахтеру" открыть счет. После этого Антонио уже выступил как ассистент, классно отпасовав на Тете. Два голевых действия за две с половиной минуты. Шикарный показатель.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

Оливье обычно подают к новогоднему столу, но в УПЛ он сияет круглый год. В этом сезоне было не так много туров, когда люксембургский хавбек полтавчан проваливался. На прошедших выходных он был хорош. До перерыва Тилль забил дважды сам, после - дважды помог партнерам, по итогу приняв участие в четырех взятиях ворот. Фантастика.

Левый латераль - Витиньо, "Динамо"

Две недели назад бразилец забил свой первый гол в составе киевлян, огорчив в конце игры "Ворсклу". После международной паузы пострадал уже "Черноморец". Витиньо забил дважды до перерыва, при этом не использовав еще один стопроцентный шанс. Возможно, его игра была неидеальна, но он часто находился в эпицентре событий, что говорит о настырности и активности. А это, согласитесь, очень важно.

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Если в самом начале сезона мы справедливо считали Буяльского лучшим среди всех, то в последний месяц он немного сбавил в активности. Благо, против одесситов хавбек снова зажег, показав свои лучшие качества. Без Шапаренко в центре поля, Виталий в одиночку отвечал за креатив, забив по разу в каждом из таймов. Помимо этого, он мог оформлять несколько ассистов, если бы партнеры в ответственный момент не подводили.

Центральный нападающий - Эрнест Антви, "Львов"

Коллектив Дулуба провел в атаке не очень много времени, но еще в первом тайме оформил комфортное преимущество. Во многом это случилось благодаря Антви, который принял участие в двух голах. Сначала он сделал все для Шины, в касание скинув тому на пустые, а после сильно прострелил в штрафную, вынудив Цвека срезать в свои ворота. В свое время Эрнест оказался не нужен "Руху". Кажется, сейчас руководство начинает об этом жалеть.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Артем не зря съездил в сборную. Помимо забитого в ворота Боснии, "украинский Лукаку" прибавил в уверенности, которая помогла ему выйти в лидеры гонки бомбардиров. В ворота "Александрии" Довбик забил дважды, имея при этом еще несколько хороших эпизодов. Форвард немало забивает, создает и реализовывает. Одна просьба: "Артем, главное не останавливайся".

Тренер - Игор Йовичевич, "Днепр-1"

Днепряне поставили на поток победы над аутсайдерами, но при малейшем сопротивлении более стабильных команд у них начинались проблемы. В 15-м туре неприятную тенденцию удалось преодолеть. "Александрия" - не гранд, но укусить может любого. "Днепр-1" пропустил первым, но тренер помог команде взять себя в руки, трижды забить до перерыва, а после грамотно засушить игру. Это признак зрелой команды.