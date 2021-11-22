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Кривенцов: Считаю, что в первом тайме мы обыграли Верес
Но итог неутешителен для харьковчан
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал
- Валерий Сергеевич, что сегодня команде не удалось для того, чтобы достичь результата в матче?
– Во-первых, чтобы побеждать – нужно забивать. Считаю, что в первом тайме мы обыграли соперника. Удары в створ ворот, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, а затем пропустили очень необязательный гол. Потом уже в атаке мало что получалось.
– Возможно, этот пропущенный гол психологически надломил команду?
- Наверное, он тоже, но все же на таком поле было тяжело играть в комбинационный футбол. Оно, хоть и было ровным с виду, однако кочки присутствовали. И мы не всегда правильно действовали в тех комбинациях, которые наигрываем. Было не то взаимодействие, как мы хотели.
- Довольны ли вы тем, как вошли в игру вышедшие на замены футболисты. Удалось ли им повлиять на игру?
- Любой тренер, когда производит замены, он, конечно, желает улучшить. Активность была. Максим Задерака очень старался, был активным. Но игру проиграли, поэтому будем идти дальше.
– Насколько не хватило Ременюка, Батюшина?
– Вы же понимаете, если открыть статистику фланговых нападающих у любой команды, то они либо забивают, либо отдают голевые передачи. У нас две эти ключевые позиции, которые забивают и отдают – они не участвовали в игре. Поэтому, конечно, нам было тяжело. Мы не от хорошей жизни поставили Крыськива на неудобную для него позицию. Но опять же все это в комплексе.
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