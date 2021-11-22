Кривенцов: Считаю, что в первом тайме мы обыграли Верес

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды от Вереса (0:2) в матче 15-го тура УПЛ .

- Валерий Сергеевич, что сегодня команде не удалось для того, чтобы достичь результата в матче?

– Во-первых, чтобы побеждать – нужно забивать. Считаю, что в первом тайме мы обыграли соперника. Удары в створ ворот, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, а затем пропустили очень необязательный гол. Потом уже в атаке мало что получалось.

– Возможно, этот пропущенный гол психологически надломил команду?

- Наверное, он тоже, но все же на таком поле было тяжело играть в комбинационный футбол. Оно, хоть и было ровным с виду, однако кочки присутствовали. И мы не всегда правильно действовали в тех комбинациях, которые наигрываем. Было не то взаимодействие, как мы хотели.

- Довольны ли вы тем, как вошли в игру вышедшие на замены футболисты. Удалось ли им повлиять на игру?

- Любой тренер, когда производит замены, он, конечно, желает улучшить. Активность была. Максим Задерака очень старался, был активным. Но игру проиграли, поэтому будем идти дальше.

– Насколько не хватило Ременюка, Батюшина?

– Вы же понимаете, если открыть статистику фланговых нападающих у любой команды, то они либо забивают, либо отдают голевые передачи. У нас две эти ключевые позиции, которые забивают и отдают – они не участвовали в игре. Поэтому, конечно, нам было тяжело. Мы не от хорошей жизни поставили Крыськива на неудобную для него позицию. Но опять же все это в комплексе.