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Кравченко: С такой игрой Днепр-1 достоин быть в Лиге Европы

Премьер-лига
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Защитник поделился мнением о выступлениях команды

Кравченко: С такой игрой Днепр-1 достоин быть в Лиге Европы

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Никита Кравченко поделился мыслями после победы над "Александрией" (3:1) в рамках 15-го тура УПЛ.

— "Днепр-1" в конце концов обыграл прямого конкурента и принципиального соперника. Как команда готовилась к этому матчу и удалось ли из запланированного воплотить на поле?

– Мы к любому матчу готовимся серьезно и ответственно, но и смотрим в турнирную таблицу и видим, кто там с нами рядом. Этой победой мы очень довольны, ведь теперь у нас есть определенный запас с шестого места.

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– Показалось, что первый пропущенный гол только разозлил команду?

— Там в нашей штрафной площадке мы с Дубинчаком немного не разобрались, поэтому и произошел первый гол в матче. Но ничего страшного, быстро собрались. Хотя, надо отметить, что мы и до пропущенного гола хорошо играли, но после него стали еще злее и отыгрались.

— Как считаешь, "Днепр-1" в своем современном состоянии созрел для борьбы за места в еврокубках?

— Да, я считаю, что мы показываем ту игру, благодаря которой достойны быть в Лиге Европы, - сказал Кравченко.

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В статье: ФК Александрия Никита Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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