Выберите лучший гол 15-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол традиционно предлагает своим читателям выбрать самый лучший гол 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Среди 27 результативных ударов мы выбрали пять, вы же можете проголосовать за тот, который, по вашему мнению, стал наиболее эффектным.

"Динамо" забило "Черноморцу" шесть голов, по теории вероятности среди такого количества должно быть что-то красивое. И Денис Гармаш действительно постарался – после его удара в касание из-за пределов штрафной мяч по эффектной траектории вкрутился под стойку

"Заря" не смогла полноценно поздравить Виктора Скрипника с днем ​​рождения - проиграла "Львову". Единственное утешение для тренера – классный удар Максима Лунева

"Шахтеру" пришлось помучиться в противостоянии с "Рухом" и если бы не шедевр Маркоса Антонио, не факт, что горнякам удалось бы одержать победу

"Днепру-1" в 15-м туре пришлось проявить характер – "Александрия" забила первой. Но Артем Довбик сейчас действительно в ударе, забивает много и со вкусом. На этот раз обращаем ваше внимание на пас от Пихаленка – два прикосновения и форвард вырывается на свидание с голкипером

"Ворскла" вернулась на третье место после разгрома "Мариуполя". Движущей силой полтавчан сейчас является Оливье Тилль, лидирующий в чемпионате по системе гол+пасс. В воскресенье он начал погром, пробив в верхний угол из сложного положения.

Напомним, что в 14 туре читатели UA-Футбол лучшим избрали гол хавбека "Десны" Владислава Калитвинцева в ворота "Львова".