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Защитник Вереса: У Металлиста 1925 практически не было шансов в атаке

Премьер-лига
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Ровенчане сумели обыграть харьковский клуб

Защитник Вереса: У Металлиста 1925 практически не было шансов в атаке

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Игорь Солдат поделился впечатлениями после победы над "Металлистом 1925" (2:0) в рамках 15-го тура УПЛ.

"Впечатления – только положительные. Настраивались на серьезную игру. Результат – 2:0. Поэтому все хорошо.

Что касается гола – да, мы серьезно отрабатываем стандартные положения. Буквально вчера спорили с одним из тренеров, дойдет ли мяч до меня на дальнюю штангу. Как видите – дошел и я забил.

Отлично отыграли в обороне. Знали все сильнейшие стороны соперника и использовали это. У харьковчан практически не было шансов в атаке", - сказал Солдат.

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В статье: Верес (Ровно) Игорь Солдат Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
НК Верес

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