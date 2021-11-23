Защитник Вереса: У Металлиста 1925 практически не было шансов в атаке

Защитник "Вереса" Игорь Солдат поделился впечатлениями после победы над "Металлистом 1925" (2:0) в рамках 15-го тура УПЛ.

"Впечатления – только положительные. Настраивались на серьезную игру. Результат – 2:0. Поэтому все хорошо.

Что касается гола – да, мы серьезно отрабатываем стандартные положения. Буквально вчера спорили с одним из тренеров, дойдет ли мяч до меня на дальнюю штангу. Как видите – дошел и я забил.

Отлично отыграли в обороне. Знали все сильнейшие стороны соперника и использовали это. У харьковчан практически не было шансов в атаке", - сказал Солдат.