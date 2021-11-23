  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"

Премьер-лига
(1 голосов)

Люксембуржец составил компанию суперзвездам европейского футбола

Хавбек Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль попал в топ-10 представителей европейских лиг по показателю "гол+пас", сообщает Voetbalflitsen.be.

24-летний люксембуржец занимает девятое место, имея 15 очков по данному показателю. Лидером стал нападающий бельгийского "Юниона" Дениз Ундав (23), второй - Мохамед Салах ("Ливерпуль", 17), третий - Карим Бензема из "Реала" (17).

В нынешнем сезоне Тилль провел 16 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах. На счету хавбека десять голов и восемь результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Voetbalflitsen.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...