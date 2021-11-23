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Хавбек Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"
Люксембуржец составил компанию суперзвездам европейского футбола
Фото: Александр Приходько
Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль попал в топ-10 представителей европейских лиг по показателю "гол+пас", сообщает Voetbalflitsen.be.
24-летний люксембуржец занимает девятое место, имея 15 очков по данному показателю. Лидером стал нападающий бельгийского "Юниона" Дениз Ундав (23), второй - Мохамед Салах ("Ливерпуль", 17), третий - Карим Бензема из "Реала" (17).
В нынешнем сезоне Тилль провел 16 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах. На счету хавбека десять голов и восемь результативных передач.
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