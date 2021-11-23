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Кополовец: Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола
Экс-спортдиректор "Миная" - о шансах форварда побить рекорд
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в 15 туре отметился точным ударом в матче с "Ингульцом" (2:2) и теперь в его активе 117 забитых мячей в чемпионате Украины.
Экс-спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец оценил шансы Евгения Селезнева опередить в гонке среди бомбардиров - Сергея Реброва и Максима Шацких - авторов 123 забитых мячей.
"У меня была возможность убедиться, что Селезнев – очень мотивирован, он предпринимает колоссальные усилия, чтобы держать себя в оптимальной спортивной форме. И все ради одной цели.
Благодаря голевому чутью в каждом матче у Жени есть моменты для взятия ворот соперника. Он заслужил своим профессиональным отношением к делу прервать затянувшуюся безголевую серию. Теперь важно постараться в ближайших ноябрьских календарных матчах – с "Колосом" и "Динамо" снова не уйти с поля без своего гола.
Если получится, то в декабре и в весенней части сезона он сможет добиться желаемого. Тем более, что голы Селезнева очень важны для "Миная", чтобы избежать вылета из элиты. Поэтому Женя может смело рассчитывать на поддержку партнеров. Поверьте – это очень ценное подспорье", - сказал Кополовец.
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