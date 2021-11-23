  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-спортдиректор "Миная" - о шансах форварда побить рекорд

Кополовец: Селезневу важно в ноябре еще забить хотя бы два гола

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в 15 туре отметился точным ударом в матче с "Ингульцом" (2:2) и теперь в его активе 117 забитых мячей в чемпионате Украины.

Экс-спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец оценил шансы Евгения Селезнева опередить в гонке среди бомбардиров - Сергея Реброва и Максима Шацких - авторов 123 забитых мячей.

"У меня была возможность убедиться, что Селезнев – очень мотивирован, он предпринимает колоссальные усилия, чтобы держать себя в оптимальной спортивной форме. И все ради одной цели.

Читайте такжеЛеонов: Я очень доволен, что Селезнев забил. Может, он побьет свой рекорд

Благодаря голевому чутью в каждом матче у Жени есть моменты для взятия ворот соперника. Он заслужил своим профессиональным отношением к делу прервать затянувшуюся безголевую серию. Теперь важно постараться в ближайших ноябрьских календарных матчах – с "Колосом" и "Динамо" снова не уйти с поля без своего гола.

Если получится, то в декабре и в весенней части сезона он сможет добиться желаемого. Тем более, что голы Селезнева очень важны для "Миная", чтобы избежать вылета из элиты. Поэтому Женя может смело рассчитывать на поддержку партнеров. Поверьте – это очень ценное подспорье", - сказал Кополовец.

Читайте такжеСелезнев: Говорили, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду Ингульцу?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Михаил Кополовец ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KDK2020 (Киев)
23.11.2021 в 12:10
Пояснюю для тих, хто не розуміє важності мьнячєй в наябрє: у лютому-березні він не те, що раком стояти на полі не зможе, а вже лежатиме біля воріт, підчікуючи пєналя.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.11.2021 в 11:43
И сразу станет претендентом на Золотой мяч.
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
23.11.2021 в 11:06
))) … ну почему ж только 2. Чес.гря, очень хочется чтоб побыстрее, и когда все искомое забьется, чертовски интересно, а что ж оно дальше будет … Да, есть ещё КриРо … но люди столько не живут …)
Ответить
0
0
Judas (Київ)
23.11.2021 в 10:38
И желательно в свои ворота.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...