Разочарование Черноморцем, комплименты Ворскле и Вересу. Эксперты о 15-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком разбирают матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги

"Черноморец" - "Динамо" 1:6

Сергей Шебек: В последних матчах "Черноморец" показывал интересный футбол, даже там, где и проигрывал. Было приятно смотреть на динамовскую молодежь. Но вот наступило время сыграть против основы "Динамо", показать на что способен ближайший резерв. Киевляне вышли на поле в полурезервном составе, и казалось, молодая поросль сможет дать бой и потрепать нервы старшим товарищам. Но, к сожалению, динамовцы не встретили никакого сопротивления, проведя легкий двухсторонний спарринг, где была возможность наиграть разные комбинации, отработать точность ударов, при этом не затратив много усилий.

После 15 минут стало понятно, что первый гол - дело времени. Как известно, разница забитых и пропущенных мячей может пригодиться в конце чемпионата, вот "Динамо" работало в этом направлении. Жалко, что у нас в чемпионате уж слишком много таких тренировочных матчей.

Единственный момент, который привлек внимание в поединке, когда арбитр Шандор вместе с VAR принимали решение по "вне игры". С момента назначения арбитром пенальти и до его пробития прошло шесть минут!!! Из них четыре никак не могли определить, был динамовец в офсайде или нет. Это просто не допустимо, в такой легкой игре! Будет над чем работать новому куратору Комитета арбитров итальянцу Риццоли.

"Львов" - "Заря" 2:1

Александр Севидов: Можно констатировать - проблемы "Зари" никуда не делись. Опять можно говорить о защите! Нельзя сказать, что оборона слабая, но очень нестабильна. Имея хорошую группу атаки, часто подводит задняя линия. "Львов" неожиданно забил быстрый гол, и в дальнейшем прогнозируемо отошел на свою половину поля. Нужно отметить, оборонялся хорошо и качественно. Либо "Заря" выбрала неправильную тактику, либо львовяне заставили гостей действовать не в свойственной манере.

Игра была простая – длинные передачи на Махмутовича и Леку, которые выигрывали всю верховую борьбу, у луганчан было мало креатива. Да, были полуопасные моменты, нагнетание, контроль мяча, а вот нестандартных ходов мало. "Заря" не показала, что готова выигрывать.

Во втором тайме преимущество было за гостями, но с опасными контрактами хозяев, в составе которых есть футболисты неплохого уровня. Конечно, второй мяч, где не лучшим образом действовала защита, подкосил "Зарю". Левый защитник дал прострелить, правый дал ударить, и как итог центральный забил в свои ворота. После того, как луганчане отквитали гол, немного встрепенулись. Но не было того рвения, не так горели глаза, как мы видели в двух матчах с болгарами. Слишком мало они создали моментов, чтобы рассчитывать на позитивный результат, и в этом заслуга львовян, действовавших очень организованно.

Три-пять защитников все время сзади, плюс к ним присоединялся опорный хав, получалась зацементированная оборона. "Заря" практически не имела пространства, а с ним и шансов забить. "Львов" лишил соперника возможности играть в их привычный футбол, быстро, размашисто, используя пространство для Громова, Шахаба, Сайядманеша. Победа "Львова" трудная, выстраданная, но вполне заслуженная. Эта игра плюс "Львову" и минус "Заре". Если для некоторых команд пауза в чемпионате пошла на пользу, то для подопечных Скрипника не принесла никакого положительного результата.

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Илья Близнюк: С первых секунд матча стало очевидным - "Рух" не собирался атаковать, думал, как бы поставить надежный "автобус", окопавшись всей командой в своей штрафной площадке. Если они теряли мяч, были слышны приказы главного тренера Кучука: "Все назад за линию обороны". И все десять игроков по команде бежали на свои позиции в обороне.

Держались львовяне 85 минут, пока "Шахтер" не осознал эффективность дальних ударов. Сначала Соломон зарядил в стойку, а через несколько минут Маркос классным обводящим ударом сломал сопротивление гостей. А ничья была так близка. Горнякам трудно было за счет короткого и среднего паса вскрыть малое пространство, где все было насыщенно игроками.

После гола "Рух" попытался что-то сделать, немного раскрылся и "Шахтер" на классе поставил окончательную точку в матче. Хотя львовяне на 90-й минуте создали голевой момент, но Трубин выручил. Возможно, если не было бы такой боязливой игры, гости могли бы в контратаках, что-то выжать. Самой заметной фигурой у "Руха" был вратарь Панькив, он, наверное, набрал больше всех касаний, выбивая постоянно мяч от ворот.

Для одних игра - в одни ворота при полном преимуществе, для других - на удержание счета без перехода на другую половину поля. Самым интересным моментом в матче была перепалка двух наставников команд, получивших по желтой карточке. Прогнозируемая победа "Шахтера" может не такая легкая, но на классе. Они сильнее во всем - в мышлении, в работе с мячом, в динамике, и как ни хотел "Рух" выстрадать очко даже с таким "заградотрядом", не получилось. Играть на отбой и бить по аутам в понимании "Руха" намного проще, чем играть в созидательный футбол.

"Днепр-1" - "Александрия" 3:1

Иван Балан: Не совсем яркая игра, не скоростной футбол, но днепряне удачно использовали свои моменты. До игры "Днепр-1" оказался в более выгодном положении, у них в составе все были здоровы и готовы к бою, в то время как александрийцы в этом плане имели проблемы. Сделав задел комфортного счета в первом тайме, во втором нужно было просто довести матч до логического завершения. И хозяева справились на отлично с поставленной задачей.

Начало поединка прошло за их преимуществом, а гости действовали строго от обороны. Но первая же вылазка к воротам соперника закончилась забитым мячом после стандарта. Бабогло при попустительстве всей обороны, оставшись один, без помех распечатал ворота. Нужно отдать должное днепрянам - они быстро вернулись в игру. Сначала забили первый гол с пенальти, и тут же, не дав опомниться гостям, потерявшим на мгновение концентрацию, в быстрой контратаке Довбык записал в копилку очередной мяч. А перед перерывом Логинов показал, что и у "Днепра-1" со стандартами все в порядке.

Счет 3:1 в первой половине по игре. После перерыва "Александрия" попыталась спасти игру, но хозяева не дали этого сделать. "Днепр-1" отдали инициативу, чтобы опять поймать соперника на контратаках, имели шанс увеличить счет, но удар Билла мимо. Последние 15 минут прошли с преимуществом александрийцев, но без забитых голов. Все закономерно, хозяева были сильнее немного инертных гостей.

"Минай" - "Ингулец" 2:2

Илья Близнюк: Каков уровень игроков, такой и футбол. Лучшего у нас попросту нет. В двух пропущенных мячах гостей можно упрекнуть Гальчука - вратаря "Ингульца", который не играет на выходах, а привязан к линии ворот. Селезнев забил долгожданный гол, но с помощью защитников, которые банально положили ему мяч прямо на ногу. Курьезный гол. Такой же забил и "Ингулец" с рикошета.

Наверное, ничейный результат закономерен. Особо зрелищной игры не было, а был сумбур, брак и низкое мастерство обоих соперников. Каждая из команд хотела одержать победу, но не хватало слаженности и продуманности в действиях футболистов. А вот результат довлел над ними, может, поэтому не смогли раскрепоститься и показать лучшее, что есть у них. Кто рад такому результату, так это наверняка соседи по турнирной таблице.

"Ворскла" - "Мариуполь" 5:1

Александр Севидов: "Ворскла" сейчас на ходу, команда уверенная, не боится атаковать большими силами, что и показала в этом матче. Нужно отметить, "Мариуполь" не сумел воспользоваться своими сильными сторонами, а вернее полтавчане не дали этого сделать. Несмотря на то, что хозяева играли в три центральных защитника, которые не очень быстрые, молодые азовцы не использовали этот недостаток и не конвертировали в свою пользу. Практически не было создано быстрых атак, только несколько в первом тайме. Имели шансы забить Кащук и Стасюк, но класс команды проявляется, когда есть удар и есть гол. Именно "Ворскла" и показала это.

Во втором тайме после удаления в составе мариупольцев стало ясно, что хозяева не упустят победу. "Мариуполь" находится в таком состоянии, что не может оказать достойное сопротивление более опытной команде. На игру "Ворсклы", где ведущие роли играют квалифицированные легионеры, было приятно смотреть. Особенно в этом плане выделяется Тилль.

"Мариуполь" мог проиграть скромнее, но второй мяч привез себе вратарь Турбаевский и в пятом мяче присутствует его вина. А если сюда добавить тактически неграмотную игру защиты, также не успевают опорные полузащитники закрыть большие пространства, через которые шли приникающие как передачи, так и атаки. Показательный в этом плане третий мяч, забитый хозяевами. Уверенная и красивая победа "Ворсклы" с привкусом комбинационного футбола.

"Десна" - "Колос" 0:1

Иван Балан: В прошлом чемпионате две команды были грозой для всех клубов, и находились в верхней части турнирной таблицы, а теперь решают каждый свои задачи. "Десна" пытается попасть в пятерку, а "Колос" уйти из опасной зоны. Команды на сегодняшний день в состоянии перезагрузки, обе находятся в частых кризисных ситуациях, что сказывается на игре. В начале матча играли в острожный футбол, при контроле мяча в основном в центре поля, и оборонялись значительно удачнее, чем атаковали. После четверти часа хозяева больше владели инициативой за счет позиционных атак, создали два хороших момента забить, но уверенно действовал страж ворот Волынец. Как оказалось, он станет лучшим игроком матча.

Гости предпочитали действовать на контратаках. К концу перового тайма игра выровнялась, полумоменты, что создавали команды, удачно ликвидировались обороной. Второй тайм начался как нельзя лучше для "Колоса" - удалением в составе черниговцев, и после этого гости заиграли смелее, напористее, что принесло свои плоды. Удачная замена и вышедший Ситчинава забивает победный гол.

Были шансы у хозяев сравнять счет, у Тотовицкого, но особенно убойный момент не реализовал Сафронов, опять безупречно сыграл вратарь. Самым справедливым итогом была бы ничья, при равной игре двух равных коллективов. "Колос" выжал максимум из минимального количества моментов. Все-таки Удача немаловажный фактор в футболе.

"Верес" - "Металлист 1925" 2:0

Илья Близнюк: Хорошая игра заключительно тура, в которой "Верес" был сильнее, показал слаженность во всех линиях, забил два мяча, уверенно и заслуженно добыл победу. "Металлист 1925" ничего не показал и, похоже, не знал, что можно противопоставить, чтобы не уехать с поражением. Вначале матча харьковчане создали полумомент, но не смогли ничего из него выжать. Их игра строилась за счет длинных передач, с которыми оборона хозяев легко справлялась и гасила все потуги.

Очень хорошо сыграла полузащита "Вереса", переигравшая полностью своих оппонентов: все подборы, все единоборства, начинания атак, где больше было креатива, удачно легли на организованную игру команды. А у харьковчан наоборот не было связующего звена, а простенькая игра передачами за спину не имела эффективности. Дисциплина, плюс хорошая реализация принесли успех ровенчанам. "Металлист-1925" испытывает огромные проблемы в обороне, которая за последние четыре матча пропустила 15 мячей. И для тренерского штаба, это сейчас главный вопрос.