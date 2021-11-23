Шевчук назначен на пост спортдиректора Вереса

Экс-футболист донецкого "Шахтера", семикратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА Вячеслав Шевчук будет работать на должности спортивного директора народного клуба "Верес".

Сегодня, 23 ноября, специалиста официально представили общественности на стадионе Авангард в Ровно.

Вячеслав завершил карьеру игрока в 2016 году. Также у него есть тренерский диплом PRO УЕФА. Тренировал команды "Шахтер" U-17 и "Олимпик". (Донецк).

Отмечается, что Орест Баль, который работал на должности спортивного директора, продолжит работу в народном клубе. Он будет работать на должности заместителя генерального директора.