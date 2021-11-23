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Шевчук назначен на пост спортдиректора Вереса
Футболист получил должность в структуре ровенского клуба
Фото: НК Верес
Экс-футболист донецкого "Шахтера", семикратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА Вячеслав Шевчук будет работать на должности спортивного директора народного клуба "Верес".
Сегодня, 23 ноября, специалиста официально представили общественности на стадионе Авангард в Ровно.
Вячеслав завершил карьеру игрока в 2016 году. Также у него есть тренерский диплом PRO УЕФА. Тренировал команды "Шахтер" U-17 и "Олимпик". (Донецк).
Отмечается, что Орест Баль, который работал на должности спортивного директора, продолжит работу в народном клубе. Он будет работать на должности заместителя генерального директора.
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