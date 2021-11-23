  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук назначен на пост спортдиректора Вереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук назначен на пост спортдиректора Вереса

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист получил должность в структуре ровенского клуба

Шевчук назначен на пост спортдиректора Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Экс-футболист донецкого "Шахтера", семикратный чемпион Украины и обладатель Кубка УЕФА Вячеслав Шевчук будет работать на должности спортивного директора народного клуба "Верес".

Сегодня, 23 ноября, специалиста официально представили общественности на стадионе Авангард в Ровно.

Вячеслав завершил карьеру игрока в 2016 году. Также у него есть тренерский диплом PRO УЕФА. Тренировал команды "Шахтер" U-17 и "Олимпик". (Донецк).

Отмечается, что Орест Баль, который работал на должности спортивного директора, продолжит работу в народном клубе. Он будет работать на должности заместителя генерального директора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...