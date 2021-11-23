Никто из игроков Черноморца не показал, что готов играть за Динамо. О чем говорить после 15-го тура УПЛ 

Победа "Шахтера" над "Рухом" важна психологически

Вряд ли львовский клуб Леонида Кучука рассчитывал взять три очка против "Шахтера". "Рух" играл сугубо с прицелом на оборону, выстроившись в три шеренги у своих владений. Контратак почти не было, а потому можно с уверенностью говорить, что команда вышла играть на 0:0. И у них почти получилось.

"Шахтер" не любит играть против автобусов и вполне мог потерять очки в 15-м туре. Они были близки к этому, но удар Антонио, а после его голевой пас, спасли положение. Иногда в народе такие победы принято называть "чемпионскими". Учитывая, что позади только первый круг, нужно воздержаться от подобного рода эпитетов, но отметить важность виктории стоит.

Потеря очков в субботу не стала бы катастрофой, ведь два бала на дистанции отыграть можно за один тур. За один очный матч. Победа над "Рухом" важна психологически. "Шахтер" перестаивается и такие вот непростые виктории над непростыми андердогами помогут куда больше, чем разгром молодого "Мариуполя" или "Черноморца". Футболисты только сильнее будут верить в себя, в свои силы и своего тренера. Георгий Грошев

После поражения "Днепру-1" возникли серьезные сомнения в способности "Александрии" бороться за еврокубки

"Александрия" на протяжении целого первого круга демонстрировала характер и выдержку, снискала славу неудобного соперника для грандов и бойцов за еврокубки. Но в крайне ответственный момент команда "сдулась".

Проигрывать "Днепру-1" было категорически запрещено. Ведь этот результат на восемь очков отдали команду Гуры от третьего и четвертого мест и на шесть – от пятого.

По сути, сформировалась очень интересная ситуация. Впереди еще целый круг чемпионата, а уже сейчас наметилась четкая группа претендентов на еврокубки. "Александрия" – единственная команда, которая может вмешаться в распределение квоты (в "Верес" и "Десну", которые идут сразу за спиной горожан, категорически не верим, в тех, кто ниже – и подавно), однако до зимнего перерыва важно не отпустить конкурентов в еще больший отрыв. А это проблематично, учитывая состояние команды Юрия Гуры – не хватает Ковальца, чувствуется усталость и проблемы в защите.

То, как легко "Днепр-1" сломал ход событий после пропущенного от Бабогло мяча – показательно. И это команда, которая до встречи с "Александрией" набрала с представителями верхней части турнирной таблицы только одно очко. Для подопечных Гуры было бы полезно уже сейчас пойти на зимний перерыв и перезагрузиться, но еще три тура. И ближайший из них будет невероятно важным – против "Зари", которая идет пятой и опережает горожан на шесть очков. Вот здесь уж точно без права на ошибку. Игорь Семйон

Никто из игроков "Черноморца" не показал, что готов играть за "Динамо"

Киевское "Динамо" дало добро на игру против себя арендованным игрокам. По идее, Юрий Мороз, который сам находился на трибунах, должен был выставить сильнейший набор игроков и настроить их на борьбу с грандом. Что получилось в итоге? Двусторонняя тренировка.

"Динамо" взяло три очка, увеличило разницу голов и вернуло первое место в таблице. Что показал "Черноморец"? А ничего. В теории, молодые игроки должны были доказать свою состоятельность и готовность играть за главную команду, но на деле никто выделиться никто не сумел. Даже гол Исаенко получилось скорее исключением из правил, чем продуманным действием.

Получается, что "Динамо" разрешило играть арендованным против себя, но никто из арендованных этим шансом не воспользовался. Как итог - одни не особо напряглись, другие - ничего не смогли противопоставить. И только Владислав Кулач остался доволен, поскольку сумел прервать голевую засуху. Ну, значит игра прошла не зря. Георгий Грошев

"Ворскле" нужно усилиться

Как-то глупо критиковать команду после победы со счетом 5:1. Полтавчане разгромили "Мариуполь", взобрались на третье место и теперь готовятся к игре против "Днепра-1". Но стоит признать, что матч с "Мариуполем" команда провела неидеально. У своих ворот они позволили создать немало, а впереди реализовали почти все моменты. Тилль продолжает тащить, Степанюк продолжает тащить, остальные продолжают помогать лидерам тащить. Но есть одна проблема.

Состав команды выглядит очень боевым, но представьте, что будет, если травмируется Тилль. Кто сможет равноценно заменить хавбека на дистанции? А если сломается Степанюк? А если оба одновременно? Мы все знаем, что Максимов редко доверяет кому-то, кроме игроков основной обоймы, но разве у него есть под рукой кто-то, кроме неё? Челядин, Пешич, Кравчук, Амилькар, Павлюк, Ткаченко - звучит ли эта скамейка запасных угрожающе? Вопрос открытый.

Наставник полтавчан проделывает неплохую работу, но парочка трансферов ему не помешает. По одному хорошему игроку в каждую из линий и мы получим главного претендента на бронзу. Пока что все не так однозначно. Георгий Грошев